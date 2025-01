El UFC Fight Night presenciará un espectáculo de primer nivel en el enfrentamiento entre Israel Adesanya vs. Nassourdine Imavov. Este enfrentamiento promete ser un evento emocionante que no querrás perderte en Estados Unidos y se llevará a cabo este sábado 1 de febrero en The Venue, Riyadh, Arabia Saudita. En la siguiente nota te detallamos a qué hora y dónde ver en vivo este duelo desde California, Texas y Florida.

Adesanya, excampeón del peso medio, busca redimirse tras su reciente derrota ante Dricus Du Plessis, mientras que Imavov llega con una racha de tres victorias al hilo y espera consolidarse como un contendiente en su categoría. Además, la cartelera incluye la esperada pelea entre Shara Bullet y Michael Venom Page, lo que añade más emoción a este evento.

El ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, será el escenario del duelo entre Adesanya vs. Imamov. Foto: Assets

¿A qué hora y dónde ver Adesanya vs. Imavov EN VIVO en California, Texas y Florida?

El evento se transmitirá este sábado 1 de febrero en algunos canales de televisión y plataformas digitales. Este evento promete una de las principales atracciones deportivas el fin de semana. A continuación, te detallamos los horarios desde algunos estados de USA.

California : si resides en Estados Unidos, podrás ver esta pelea a las 6:00 p.m. (hora de California). Los aficionados pueden disfrutar del evento con tus seres queridos.

: si resides en Estados Unidos, podrás ver esta pelea a las 6:00 p.m. (hora de California). Los aficionados pueden disfrutar del evento con tus seres queridos. Texas : este enfrentamiento se llevará a cabo a las 8:00 p.m. (hora de Texas). Los aficionados pueden disfrutar de este evento.

: este enfrentamiento se llevará a cabo a las 8:00 p.m. (hora de Texas). Los aficionados pueden disfrutar de este evento. Florida: para los residentes de Florida, el evento comenzará a las 9:00 p.m. El enfrentamiento entre el nigeriano y el neozelandés promete ser atractivo este fin de semana.

¿En qué canales podrás ver la pelea EN VIVO entre Adesanya vs. Imavov?

El nigeriano Israel Adesanya ocupa el puesto número #2 en la clasificación de peso mediano de UFC desde el 23 de enero de 2024, mientras que Nassourdine Imavov se ubica en la ubicación número #4 (también en peso mediano). Aquí te detallamos los canales para ver este duelo de "titanes".

Canales de televisión : puedes sintonizarlo a través de ESPN+, que ofrece cobertura en directo, hay una narración en vivo y se brindan estadísticas y curiosidades deportivas de ambos luchadores. Además, pro el canal de Disney+ con alta resolución.

: puedes sintonizarlo a través de ESPN+, que ofrece cobertura en directo, hay una narración en vivo y se brindan estadísticas y curiosidades deportivas de ambos luchadores. Además, pro el canal de Disney+ con alta resolución. Plataforma digital : otra opción para no perderte este duelo es a través de UFC Fight Pass, una excelente opción para no perderte ningún detalle del evento.

: otra opción para no perderte este duelo es a través de UFC Fight Pass, una excelente opción para no perderte ningún detalle del evento. Youtube: mediante el canal digital de la UFC podrás presenciar esta pelea, que estará acompañado de una narración en directo y comentarios de millones de usuarios.

Las 3 claves para comprender la importancia del duelo entre Adesanya vs. Imavov por la UFC Fight

El enfrentamiento entre Israel Adesanya y Nassourdine Imavov se efectuará en el ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, es de gran relevancia en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA). Aquí te explicamos las 3 claves para comprender la importancia del duelo.