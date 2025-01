Secretaria de Seguridad Kristi Noem hace comentarios xenofóbicos contra inmigrantes en EE.UU: les dijo "basura"

El 25 de enero de 2025 el Senado de Estados Unidos confirmó a Kristi Noem como la nueva secretaria de Seguridad Nacional. La exgobernadora de Dakota del Sur, quien está alineada con las políticas de Donald Trump para frenar el ingreso de inmigrantes ilegales al país norteamericano, ha vuelto a causar polémica por sus declaraciones a favor de la deportación y su repudio a las personas indocumentadas.

A pocos días de recibir la confirmación oficial del Senado, Kristi Noem participó junto a las autoridades federales en las primeras redadas de deportación en Nueva York. En su cuenta de X, publicó: “Arrestando a algunos extranjeros criminales esta mañana en Nueva York. Gracias a todos los valientes oficiales involucrados”, acompañado de un video en el que afirmó: “Seguiremos sacando de nuestras calles a este tipo de basura”.

Noem visita la ATF de Nueva York: Foto: ATF New York.



Kristi Noem era poco conocida a nivel nacional hasta que, en su libro No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward (No hay vuelta atrás: la verdad sobre lo que está mal con la política y cómo hacer avanzar a Estados Unidos), reveló que sacrificó a su perro ‘Cricket’ por considerarlo “imposible de entrenar”.

El miedo de salir a las calles de New York

En los hoteles habilitados como refugios para las familias más vulnerables —aquellas con niños o personas con discapacidad— el ambiente está cargado de miedo, y el tema de las redadas es lo único de lo que se habla.

"Estamos sacando a estos delincuentes de nuestras calles", escribió Kristi Noem en su cuenta de X: Foto: @Sec_Noem/X





"Con tantas noticias diciendo que se iban a meter en las escuelas, en las iglesias y en los hospitales, un grupo de madres estaba muy asustada, preocupada por la seguridad de nuestros hijos", relata Yanira, una venezolana que llegó a Nueva York hace tres meses y es madre de tres niños de 3, 13 y 15 años.

"Se dice que, si no tenemos asilo, pueden deportarnos sin importar los documentos que tengamos. Así que sí, sentimos miedo", expresó a las puertas del hotel Stewart, uno de los alojamientos convertidos en refugios que han sido blanco de críticas por parte del presidente Donald Trump, quien sostiene que a los inmigrantes se les está dando un trato de lujo.

Aunque el alcalde de Nueva York, Eric Adams, insiste en que solo colaborarán con las autoridades migratorias para detener a inmigrantes con antecedentes criminales, su encuentro con Tom Homan, el nuevo zar de la frontera, y con el propio Donald Trump ha sido un duro golpe para la comunidad inmigrante y sus defensores.