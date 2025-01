Hombre en EE. UU. ganó US$138 millones en Powerball, pero lamentablemente perdió todo por este insólito motivo

Un jugador de Ohio se convirtió en el ganador de un premio de 138 millones de dólares en Powerball, pero nunca reclamó el dinero. Esta decisión llevó a que el monto expirara y terminara en fondos estatales destinados a la educación. El boleto ganador fue adquirido en un supermercado Walmart en Huber Heights, Ohio, el 3 de julio de 2024. Los números seleccionados fueron 2, 26, 33, 55 y 57, junto con el Powerball 22. Esta combinación aseguró el premio total de 138 millones de dólares.

Según la Lotería de Ohio, si el jugador hubiera optado por el pago en efectivo, habría recibido 65.8 millones de dólares. Sin embargo, la falta de reclamo hizo que el premio caducara tras los 180 días estipulados para su cobro.

¿Qué ocurre con los premios de Powerball no reclamados?

Cuando un ganador no reclama su premio, el dinero no se pierde completamente. En este caso, la Lotería de Ohio informó que el monto se trasladará al fondo de premios no reclamados del estado. Estos recursos se destinan a programas educativos y mejoras en las escuelas.

De los 138 millones de dólares, aproximadamente 1.9 millones serán retenidos por el estado de Ohio. Desde 1974, la lotería ha contribuido con más de 33.000 millones de dólares a la educación estatal, cumpliendo un papel fundamental en el apoyo a la comunidad.

¿Cómo se juega al Powerball en Estados Unidos y cuánto cuesta participar?

Powerball es una de las loterías más populares en Estados Unidos, disponible en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Cada boleto cuesta 2 dólares y ofrece la opción de agregar el Power Play por 1 dólar adicional, que multiplica los premios menores.

De los 138 millones de dólares, aproximadamente 1.9 millones serán retenidos por el estado de Ohio. Foto: Depositphotos

Para participar, los jugadores eligen cinco números entre 1 y 69 y un número adicional entre 1 y 26 para el Powerball rojo. Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados, permitiendo tanto selección manual como automática de números.

¿Por qué es importante verificar los boletos tras cada sorteo?

El caso del jugador de Ohio destaca la relevancia de revisar los boletos después de cada sorteo. Aunque ganar la lotería parece un sueño, ignorar el plazo para reclamar el premio puede convertirlo en una pesadilla.

La falta de reclamo no es un caso aislado en Powerball. La historia del mayor premio en su historia, de 2.040 millones de dólares, también estuvo marcada por controversias. Edwin Castro, el ganador de 2022 en California, enfrentó meses de disputas legales antes de recibir su dinero.