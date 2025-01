Seguro Social en EE. UU: estas personas no podrán solicitar los beneficios por jubilación en 2025

Descubre quiénes no podrán solicitar los beneficios de jubilación del Seguro Social de Estados Unidos. Foto: Noticias SIN

Descubre quiénes no podrán solicitar los beneficios de jubilación del Seguro Social de Estados Unidos. Foto: Noticias SIN

La Administración del Seguro Social (SSA) establece criterios claros para que los adultos mayores puedan acceder a los beneficios de jubilación. Conoce los requisitos y detalles sobre la acumulación de créditos necesarios para recibir estos pagos en Estados Unidos.

Para poder solicitar los beneficios por jubilación, es fundamental que los solicitantes hayan trabajado el tiempo suficiente para acumular los créditos requeridos. La SSA detalla que el número de créditos necesarios varía según la edad del solicitante y el tipo de beneficio al que se desea acceder.

Los adultos mayores que deseen comenzar a recibir sus beneficios mensuales deben tener en cuenta que, para aquellos nacidos en 1929 o después, se requieren 40 créditos, equivalentes a 10 años de trabajo. Estos créditos son acumulables y no prescriben, lo que significa que permanecen en el registro del trabajador independientemente de cambios de empleo o períodos sin ingresos.

SSA 2025: ¿quiénes no pueden solicitar beneficios por jubilación?

La SSA aclara que no todas las personas podrán acceder a los beneficios por jubilación. Específicamente, quienes no hayan trabajado el tiempo suficiente para acumular los 40 créditos requeridos no podrán presentar su solicitud. Este requisito es excluyente y debe ser cumplido para poder iniciar el proceso de reclamación.

Acumulación de créditos para la jubilación en Estados Unidos

La acumulación de créditos es un aspecto clave en el proceso de solicitud. Según la SSA, los trabajadores pueden obtener hasta 4 créditos por año, y en 2025, se otorgará 1 crédito por cada USD 1,810 de ganancias. Este monto puede variar anualmente, ajustándose a los aumentos en las ganancias promedio.

Es importante que los solicitantes estén al tanto de que, aunque los créditos acumulados no se pierden, deben cumplir con el requisito de haber trabajado al menos 10 años para ser elegibles. Los beneficios pueden reclamarse entre los 62 y los 70 años, lo que brinda un rango de opciones para los futuros jubilados.

La SSA proporciona información detallada sobre los requisitos y el proceso para acceder a los beneficios de jubilación. Es esencial que los solicitantes comprendan la importancia de acumular los créditos necesarios y cumplan con los años de trabajo requeridos para asegurar su elegibilidad.