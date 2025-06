Gianfranco Granda, comentarista deportivo, sorprendió al revelar detalles íntimos de su vida personal durante una entrevista en el programa de Aída Martínez, 'Alocadas', emitido a través de YouTube. En la conversación, confesó que ha tenido dificultades para establecer relaciones amorosas, debido a que tiene un filtro muy específico antes de salir con alguien.

El periodista deportivo fue enfático al señalar que, si una mujer no cumple con sus expectativas en cuanto a vestimenta, simplemente no continúa con la cita. 'Flaco' Granda admitió que esta exigencia lo ha llevado incluso a cancelar encuentros o cortar vínculos potenciales por ese motivo. “Tengo mis complicaciones, soy medio jodidón”, expresó entre risas.

Gianfranco Granda reveló en una entrevista que tiene criterios muy específicos cuando se trata de iniciar una relación sentimental. Uno de ellos, según explicó, es la forma en que una mujer se viste. “Para mí, como se viste una mujer, es clave para decidir si salgo con ella o no”, afirmó con total seguridad, destacando que ese aspecto puede ser decisivo para aceptar o rechazar una cita.

El comentarista deportivo también detalló sus preferencias personales en cuanto al estilo de vestir. “A mí me encantan las chicas que usan casacas de cuero, me encantan los jeans; obviamente en las fiestas, una minifalda, todo perfecto. Pero hay algunas que usan todo negro, me parece un velorio, métele color, métele ganas”, expresó. Incluso admitió que esta exigencia ha sido motivo para cortar vínculos: “He dejado de salir con chicas por vestimenta”, confesó.

La vez que 'Flaco' Granda rechazó salir con Susy Díaz

Durante su participación en el programa 'América hoy', Giancarlo Granda y Susy Díaz protagonizaron un momento inesperado que sorprendió tanto al público como a los conductores. Todo comenzó cuando Brunella Horna lanzó una pregunta aparentemente inocente, consultando a la exvedette si consideraba atractivo al comentarista deportivo. Sin embargo, antes de que la madre de Florcita pudiera responder, el periodista reaccionó de forma contundente y algo incómoda: “No, podría ser mi madre. Podría ser mi abuela, digo, mi madre”, dijo entre risas nerviosas, dejando atónitos a los presentes.

Fiel a su estilo irreverente y sin filtros, Susy Díaz no se quedó callada y respondió con sarcasmo, provocando carcajadas en el set. “No, la verdad es que yo ya he estado con un flaquito como tú y los huesos duelen”, comentó, desatando una ola de risas entre los conductores y el público del programa.