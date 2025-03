Pamela López ha acaparado la atención de los medios tras hacerse público su vínculo sentimental con Paul Michael, cantante de la Combinación de la Habana. Sin embargo, según el programa 'América hoy', Christian Cueva no estaría contento con las salidas públicas de la madre de sus hijos. En el programa se mostraron conversaciones de López, donde revelaba que el futbolista habría solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad de su casa para saber quién entra y sale.

Ante esta situación, Pamela López sorprendió al pedirle a Christian Cueva que respetara su relación con Pamela Franco. Con esta declaración, la influencer dejó claro que no desea que su expareja siga interfiriendo en su vida y lo acusó de ejercer violencia psicológica al intentar "dominar" su vida.

Pamela López le pidió a Christian Cueva que respetara su relación

Este jueves 27 de marzo, en 'América hoy', se mostraron conversaciones de Pamela López, en las que expuso que Christian Cueva habría solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad de su casa para saber quiénes entran a su hogar. Esta revelación coincide con la difusión de las últimas imágenes de Pamela López besándose y bailando con Paul Michael, con quien estaría iniciando un romance.

En los chats, Pamela López le exige a Christian Cueva a cumplir con su responsabilidad de pagar la manutención de sus hijos. Sin embargo, lo que más sorprendió fue que también le pidió que respetara su relación con Pamela Franco. “Hago un llamado público a que por favor concilie y pase los alimentos a mis hijos lo que les corresponde. Él sabe muy bien que ellos tienen un estilo de vida tranquilo y son pequeños que piden y tienen necesidades… Ojalá reflexione y deje de husmear mi vida y que respete la relación que tiene”, expresó la influencer, dejando entrever que el futbolista estaría interesado en sus asuntos personales.

Por otro lado, cuando le preguntaron si creía que Christian Cueva no estaba respetando su relación con Pamela Franco al estar pendiente de quién entra y sale de su casa, López respondió que el futbolista estaba ejerciendo violencia psicológica al intentar controlar su vida. “Eso es un acto de violencia psicológica, él aún pretende dominar mi vida. A él no le debería importar nada sobre mí, más aún si no es responsable con la manutención de mis hijos menores”, agregó.

Christian Cueva enfureció al ser consultado por Pamela López y Paul Michael

El 26 de marzo, Christian Cueva reaccionó visiblemente molesto cuando las cámaras de 'Magaly TV, la firme' lo interceptaron en la calle mientras salía con Pamela Franco. El futbolista se mostró irritado al ser cuestionado sobre su aún esposa, Pamela López, y su posible vínculo con el salsero Paul Michael de la Combinación de la Habana.

“No hermanito, nada. No tengo nada que decir. Me sigues haciendo la misma pregunta. ¿Ahora puedo irme?”, dijo evidenciando su enfado antes de alejarse rápidamente. Su actitud sorprendió a todos, ya que el futbolista de Cienciano reaccionó de forma furiosa y procedió a retirarse.