Pamela Franco y Christian Cueva han sido una de las parejas más comentadas en el mundo del entretenimiento, no solo por sus respectivas carreras, sino también por su relación sentimental. En una reciente entrevista en el podcast Ouke, la cantante de cumbia reveló detalles íntimos de su vida amorosa con el futbolista de la selección peruana. En esta sincera conversación, la cumbiambera explicó que lo más importante en su relación no es el aspecto físico, sino la conexión emocional que comparten.

La artista también aprovechó la ocasión para hablar de lo que realmente la atrae en una relación. Según sus palabras, la química es lo que define la verdadera conexión entre dos personas. En este contexto, Pamela dejó claro que su relación con Christian Cueva no comenzó con una atracción física, sino con una profunda conexión emocional que se ha ido fortaleciendo con el tiempo.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre su relación con Christian Cueva?

Pamela Franco se mostró muy abierta y honesta sobre cómo comenzó su relación con Christian Cueva, señalando que el físico no fue un factor decisivo. Durante la entrevista, la cantante de cumbia confesó que, aunque muchas personas valoran la apariencia en una relación, ella prefiere enfocarse en la "química" que surge entre las personas. Aseguró que, al conocer a alguien, no se fija en su aspecto, sino en la energía que ambos transmiten, algo que considera esencial para cualquier tipo de relación, ya sea sentimental o de amistad.

“Cuando uno conoce a una persona, no le ves el corazón porque cardióloga no soy. A mí me gusta mucho el tema de la química, incluso para una amistad. No puedes ser amiga de todo el mundo porque no todo el mundo te inspira lo mismo”, comentó Pamela Franco.

La conexión emocional y familiar entre Pamela Franco y Christian Cueva

Además de hablar sobre lo que realmente le importa en una relación, Pamela Franco también compartió anécdotas familiares que reflejan la cercanía que existe entre ambos. La cantante reveló que sus familias se conocen desde hace muchos años, lo que facilitó aún más su relación con Christian Cueva. “Nos conectamos muy bien. Además, tenemos muchas cosas en común, ambos venimos desde abajo, nuestras familias se conocen toda una vida”, explicó Pamela.

Pamela también recordó cómo las dos familias se cruzaron en un momento emotivo de su vida: “En el velorio de mi papá, su tío se reencontró con mi tío. También me fui a almorzar con mi prima y me dijo: ‘¿Pamela, no te acuerdas de él cuando jugábamos?’. Su madrina vive al frente de la casa de mi tía, yo me pasaba todas las vacaciones allí”.

Otro de los aspectos que Pamela destacó de su relación con Christian Cueva fue su sentido del humor. La cantante aseguró que una de las características que más la atraen de su pareja es su capacidad para hacerla reír. “Cuando yo estoy con él, es recontra chistoso. A nosotros las mujeres nos gusta que nos hagan reír y yo me prendo muchísimo”, explicó la artista, añadiendo que el buen sentido del humor es esencial para mantener viva la chispa en una relación.