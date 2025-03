En una reciente aparición como panelista en el programa 'Ouke', conducido por Carlos Orozco, Daniel Marquina y Macla Yamada, Ric La Torre dejó entrever la razón detrás de su ausencia en un episodio donde Pamela Franco fue la invitada. Orozco reveló que el equipo de Franco había solicitado que el conductor de 'La noche habla' no estuviera presente durante la transmisión, lo que despertó la curiosidad del conductor sobre las razones detrás de esta petición.

Según Ric, el conflicto podría estar relacionado con sus recientes interacciones con Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, el actual novio de la cantante de cumbia. “Porque seguramente yo estuve con Pamela López y tras bambalinas posiblemente me pudo haber dicho cosas", comentó La Torre, sugiriendo que podría tener información que la cumbiambera no quisiera que salga a la luz.

Ric La Torre arremete contra Pamela Franco

En su intervención, Ric La Torre fue más allá de las palabras y presentó evidencia de la interacción de Pamela Franco con contenido en redes sociales que critica a otras personas. Según La Torre, Pamela Franco no solo ha interactuado con publicaciones de su interés, sino que incluso ha dado 'me gusta' a videos en donde Pamela López habla de 'Aladino'. “Yo tengo capturas que muestran que le da like a todos los TikToks donde Pamela López salía atacando a Cueva”, comentó.

Además, La Torre comentó que había intentado contactar directamente con Franco a través de TikTok, pero no obtuvo respuesta. “Le escribí en TikTok, nunca me respondió, ella me sigue y la empecé a seguir”, dijo, sugiriendo que Pamela Franco podría estar evitando cualquier tipo de interacción directa con él.

También criticó la actitud evasiva de Pamela Franco en otros programas. Según La Torre, la cantante prefiere evitar programas que podrían generar preguntas incómodas. “Si Pamela Franco no quiere ir al 'El valor de la verdad' porque pone en tela de juicio el polígrafo, cuando fue al programa de 'Metiche' no le quiso responder un montón de cosas, tampoco quiere ir al programa de Magaly”, señaló La Torre. El conductor de 'La noche habla' sugirió que la cumbiambera prefiere espacios donde pueda promocionar su música sin entrar en detalles personales que la incomoden.