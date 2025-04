El enfrentamiento entre el abogado de Christian Cueva, Henry Graus, y la abogada de Pamela López, Rosario Sasieta, dejó en evidencia fuertes acusaciones y diferencias en torno a los trámites de divorcio del futbolista y conciliación de alimentos durante el programa 'América hoy'. La polémica se desató después de que se le concedieran medidas de protección al futbolista por su denuncia de violencia psicológica y física contra la empresaria trujillana.

De acuerdo con el abogado de Christian Cueva, Rosario Sasieta había indicado en reuniones anteriores que solo aceptaba discutir el tema de la pensión alimenticia, pero no estaba dispuesta a iniciar el proceso de divorcio, lo cual contradice con lo declarado por Pamela López, quien en varias entrevistas afirmó que el futbolista no quería divorciarse.

Abogado de Cueva denuncia a Rosario Sasieta por mentir por divorcio con Pamela López

Durante el enfrentamiento, el abogado de Christian Cueva acusó abiertamente a Rosario Sasieta de mentir al público sobre el proceso de divorcio. Henry Graus reveló detalles de las reuniones previas, asegurando que, a pesar de las conversaciones, la abogada de Pamela López solo había aceptado discutir el monto de la pensión alimenticia, pero no había mostrado disposición para abordar el tema del divorcio.

"En las primeras reuniones que tuve con la señora Rosario, en su oficina, nuestra contrapropuesta era hacer una conciliación integral de todo. Y qué decía la doctora y está allí la doctora y que por favor no mienta, usted decía: solamente alimentos, el divorcio no", expresó Graus, quien también indicó que fue la abogada quien se negó a avanzar con el proceso de divorcio, a pesar de las declaraciones públicas que señalaban que Christian Cueva era el que no quería divorciarse.

Por su parte, Rosario Sasieta respondió categóricamente, calificando las acusaciones de Graus como falsas. En un tono firme, la abogada de Pamela López explicó que había intentado contactar a Henry Graus hace 15 días para acordar una respuesta integral, pero que, según ella, el divorcio no fue un tema de discusión en esos encuentros.

Además del conflicto por el divorcio, el abogado de Christian Cueva también desmintió las declaraciones de Pamela López sobre la pensión alimenticia. La empresaria había afirmado en el programa 'América hoy' que el popular 'Aladino' no estaba contribuyendo económicamente con sus tres hijos. Sin embargo, Henry Graus calificó estas afirmaciones como completamente falsas, asegurando que su cliente sí cubre los gastos de la pensión escolar, la vivienda y la movilidad escolar de los niños.