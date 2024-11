Tilsa Lozano no descarta tener un hijo con su esposo Jackson Mora: "Lo hemos conversado"

Tilsa Lozano asegura que está en el mejor momento de su vida, años después de haber estado en el ojo público por su relación clandestina con el exfutbolista Juan Manuel Vargas. En la actualidad, la ‘vengadora’ se mostró feliz y contenta por su matrimonio con Jackson Mora. Además, no descartó que puedan encargar en un futuro próximo.



“Estoy en el mejor momento de mi vida. Tengo a mis padres con salud, tengo a mis hijos con salud, tengo una familia hermosa. Estoy con mi esposo maravilloso, que me entiende, me apoya y me comprende. Y con respecto a mi familia, creo que estamos muy bien, ensamblados y felices. Tengo una buena relación con el papá de mis hijos. No puedo pedir más”, comentó entusiasmada.



Tilsa Lozano no descarta quedar embarazada



Tilsa Lozano, quien reveló que le han propuesto conducir un reality para buscar a la nueva generación de 'Vengadoras', sostuvo que tiene un matrimonio pleno. “Con Jackson estamos en el mejor momento de nuestras vidas, espectacular. Estamos ensamblados y felices”, expresó la influencer peruana el último jueves 7 de noviembre.

Al ser consultada sobre si su esposo, Jackson Mora, le ha pedido encargar un bebé, Lozano, de 42 años, respondió: “Sí. Lo hemos conversado en algún momento, pero él viaja un montón y yo he retomado mi chamba. Ya se verá. No lo descarto, pero tampoco es que lo esté buscando”.



Tilsa Lozano ignora a Magaly Medina



Lozano, quien amadrinó a la quinta generación de las ‘Vedettes Doradas de Rústica’, también se refirió a Magaly Medina, quien fue muy dura con sus palabras al comentar sobre el retorno de Tilsa a la animación en discotecas. “Ella siempre tiene comentarios malos. La novedad sería que no diga algo malo de mí”, dijo entre risas.



Asimismo, la modelo peruana sostuvo que no le molesta que la llame ‘amante clandestina’. “No la veo ni consumo, así que no tengo nada que decir de ella. No me importa. Siempre le he deseado lo mejor”, agregó.

Tilsa Lozano aseguró que le hubiese gustado ser una vedette. Foto: difusión

Finalmente, Tilsa admitió que le hubiese gustado ser vedette. “Yo lo soy, solo que no se han dado cuenta todavía. Amo las plumas y las lentejuelas desde que era chiquita. Le decía a mi mamá en el circo: ‘esa, la que está con pluma, yo quiero ser así, igualita’”, concluyó.