El mundo de la farándula peruana es testigo de constantes intercambios entre personalidades del espectáculo, pero pocos han alcanzado la intensidad de la confrontación pública entre Jorge Benavides y Andrés Hurtado. Durante una transmisión en vivo de "Porque hoy es sábado con Andrés", Benavides y ‘Chibolín’ tuvieron un intenso cruce de palabras que dejó a la audiencia sorprendida. La conversación giró en torno a una deuda del pasado, lo que desató una serie de reacciones inesperadas entre ambos cómicos.

El tenso cruce de palabras generó un ambiente incómodo que estuvo a punto de concluir con Benavides abandonando el set, pero logró controlar la situación, continuando con la tensa discusión.

¿Qué le dijo Chibolín a Jorge Benavides para que casi abandone el set de su programa?

El 17 de octubre de 2020, el programa se tornó candente cuando Hurtado decidió preguntar a Martín Farfán por su retorno a “El wasap de JB”. Ante ello, Jorge Benavides reclamó si lo habían invitado para que hablen con él o con su elenco.

Cuando ‘Chibolín’ le dijo a JB que quería hablar con su elenco, el humorista indignado se levantó de su silla dispuesto a retirarse del set del programa. Andrés fue detrás de él para evitar su salida y, en un intento de recordar viejas anécdotas, mencionó que lo había ayudado económicamente a financiar su programa “El Wasap de JB”, señalando que en una ocasión le prestó dinero para el vestuario. Sin embargo, la respuesta del comediante no se hizo esperar y generó risas en los otros invitados.

¿Qué le contestó Jorge Benavides a Andrés Hurtado?

Sin perder el ritmo, Jorge Benavides recordó un préstamo que le había hecho a Hurtado, lo que provocó más carcajadas en el set.

"Ahh, yo te he pedido plata... ¿Cuándo me vas a pagar mis 250 dólares? Me dijiste: ‘Jorge, te espero urgente en el grifo del Cortijo’, me fui volando y estabas esperando sin zapatos", señaló.

‘Chibolín’ admitió que el momento sucedió y Jorge Benavides, sin rodeos, le pidió que aclarara cuándo pensaba saldar la deuda, a lo que Hurtado, en lugar de responder seriamente, recurrió nuevamente al sarcasmo, lo que incrementó las risas en el set. JB indicó que solo le había pagado S/10.

Jorge Benavides se mostró incómodo con el conductor minutos antes de que él le recordara una deuda. Foto: captura de YouTube

La vez que Jorge Benavides le recordó a Andrés Hurtado su pasado con sketch

En otra ocasión, en un sketch del programa “El Wassap de JB”, Jorge Benavides recordó las imitaciones que alguna vez realizó Andre´s Hurtado. En una secuencia especial, el elenco se disfrazó de personajes icónicos que ‘Chibolín’ había interpretado en su juventud, lo que provocó risas y nostalgia en el set.

Andrés Hurtado le asegura a Jorge Benavides que no son competencia

En otro segmento del extinto programa “Porque hoy es sábado con Andrés”, Hurtado demostró que, a pesar de la competencia en el horario, mantiene una buena relación con Jorge Benavides y Ernesto Pimentel.

"Mi competencia no tiene nada bueno, hasta la ‘Chola Chabuca’ me ve. Ni ella ve su canal", afirmó, tras llamar a Pimentel, dejando claro que la rivalidad no afecta su amistad.

Posteriormente, hizo una videollamada con JB, compartiendo el momento con su audiencia.

“Hijito, precioso. Qué lindo eres. Y todavía te pones con la mano así (en la cara). O sea, mi competencia solo ve mi programa. ¿Dónde han visto esto? No somos competencia”, aseguró.