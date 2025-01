Tras las contundentes acusaciones de la emprendedora Karla Álvarez hacia Yiddá Eslava, la actriz decidió responder públicamente. En un mensaje compartido en redes sociales, la mujer acusó a la actriz de no haber cumplido con el canje acordado, lo que provocó la incomodidad de Eslava, quien salió a desmentir las acusaciones anoche: “Han mandado mil cosas, cosas que yo no necesitaba”.

Karla Álvarez, una madre emprendedora, decidió exponer públicamente una experiencia decepcionante con la actriz Yiddá Eslava. En mayo de 2024, Álvarez le propuso un canje: productos de su marca de postres ‘ChokoMarce’ a cambio de promoción en las redes sociales de la actriz. Sin embargo, el acuerdo no se llevó a cabo, lo que generó frustración y desilusión en la madre.

¿Qué mencionó Yiddá Eslava?

Este domingo 5 de enero por la noche, Yiddá Eslava decidió responder a las acusaciones en su contra, señalando que nunca acordó un canje con la emprendedora, sino que “ayudaría” a algunas personas.

“Quiero aclarar solo dos puntitos: una diferencia entre canje y ayuda. Yo te doy mi trabajo (mención en redes) por tu trabajo, eso es un canje. A diferencia grandísima de ‘quiero ayudar a mostrar emprendimientos de mamás por el Día de la Madre’, que era toda mi buena intención”, señaló al inicio.

En esa misma línea, Yiddá Eslava detalló que las personas llegaron a mandarle varios productos de sus emprendimientos, pero sentenció que ella no acordó directamente.

“Han mandado mil cosas, cosas que yo no necesitaba y se los digo con toda la tranquilidad. Yo no necesitaba, ni siquiera sabía que iban a mandar, porque esa es otra cosa que también se dijo y no es verdad”, agregó al respecto.

Yiddá Eslava intentó aclarar la situación

En sus historias de Instagram, Yiddá Eslava aclaró que su intención no fue criticar a la emprendedora que la acusó, sino más bien esclarecer los hechos en torno a la controversia.

“Esta mamá que tomó esa decisión de hablar así de mí, sus razones tendrá. Yo sí debo decir que le escribí cuando me mandó una comadre el video. Le escribí al TikTok, no me respondió; le escribí al Instagram, no respondió; le escribimos al WhatsApp, no respondió, a pesar de que sí le mandamos el video en octubre (sin publicar). Es más, yo le mandé un audio bastante extenso disculpándome”, finalizó al respecto.