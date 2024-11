Pamela Franco, cantante y pareja de Christian Cueva, protagonizó un momento que llamó la atención durante una entrevista radial, donde reveló que tiene guardado al futbolista en su celular con el apodo 'Mickey'. Esta revelación desató curiosidad entre sus seguidores y críticas de Magaly Medina en 'Magaly TV, la firme', generando un debate sobre el significado detrás de este peculiar apodo.

¿Cuál es el significado del peculiar apodo de Pamela Franco para Christian Cueva?

Durante una entrevista radial, la cantante Pamela Franco vivió un momento inesperado cuando Christian Cueva, su pareja, la sorprendió con una llamada en la que le cantó su tema 'Nos amamos y qué'. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el apodo con el que Pamela tiene registrado al futbolista en su celular: 'Mickey'.

Este detalle no solo generó risas y curiosidad entre los presentes, sino también entre sus seguidores, quienes se preguntan por qué la artista eligió ese nombre en lugar del propio o un apodo romántico tradicional. Pamela, al ser consultada sobre el tema, reaccionó con humor: "Mi Mickey, mi rey. Ese es Luis Miguel, ese es Luis Miguel", refiriéndose al famoso cantante apodado 'El Sol de México'.

Magaly Medina lanza críticas a Pamela Franco

El tema no pasó desapercibido para Magaly Medina, quien en su programa 'Magaly TV, la firme' cuestionó el hecho de que Pamela Franco no registre a Christian Cueva con su nombre real. "Creo que eso se llama el síndrome de la clandestina, cuando no tienes registrada a una persona con su nombre verdadero, sino como el gasfitero, algo así. Ella lo tiene registrado como 'Mickey'. ¿Siempre lo tuvo registrado así? ¿Para que nadie se dé cuenta y nunca cambió el nombre?", expresó Medina con su característico estilo crítico.

Las palabras de Medina provocaron reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios defendieron a Pamela Franco señalando que las parejas pueden elegir apodos según su relación, otros compartieron la postura de la presentadora, señalando que podría haber un significado oculto tras esta decisión.