Luego de que Pamela Franco diera el primer paso de limar asperezas con Karla Tarazona al asegurar que no tendría ningún problema en reunirse con ella y hablar tomando un café. Esto se dio luego de que las conductoras de ‘América hoy’ filtrarán la información de que la cantante de cumbia hablaba pestes de Tarazona en dicho programa cuando las cámaras se apagaban.

“Rajaba de alma de Karla Tarazona y decía que era insufrible, entre otras cosas, que no puedo decir por qué involucra a los hijos”, contó días atrás Janet Barboza en vivo. Tras esta versión, la pareja del futbolista Christian Cueva pidió a Karla Tarazona que conversen y tomar un café para aclarar los malentendidos. Sin embargo, esa invitación fue rechazada tajantemente y Franco no dudo en quedarse callada.

Pamela Franco se ríe de la respuesta de Karla Tarazona

Pamela Franco brindó una entrevista al podcast ‘Eso háblalo’, de la periodista Kathy Sheen y se emite por YouTube. Allí le consultaron sobre el rechazo que sufrió de parte de Karla Tarazona tras invitarla a tomar un café y solucionar los malos entendidos, pero lejos de molestarse simplemente contó que solo se rio.

"A mí me causa gracia. Yo estoy bien en lo mío. El tiempo para mí es oro como para malgastarlo en mandar algún mensaje. Si yo lo dije en algún momento fue porque se dijeron cosas y la verdad, yo estoy en un momento de mi vida superchévere, enfocada en mi trabajo, en mi familia y en la gente que yo quiero", contó la intérprete de ‘Diles la verdad’. “Si no quiere, no quiere, pues (risas). No hay que seguir, yo la verdad que no le presto oídos a cosas que no me suman”, sentenció.

Karla Tarazona rechazó invitación de Pamela Franco a conversar

Karla Tarazona dejó claro que no tiene interés en reunirse con Pamela Franco, pareja de Christian Cueva, debido a que en el pasado intentó hablar con ella sin éxito. En compañía de Christian Domínguez, la conductora de Préndete señaló que ya no hay razones para una conversación y afirmó que no considera necesario un encuentro o un ‘café’ con la cantante de cumbia.

“La respeto porque es la mamá de su hija, pero más allá no tendría por qué [hablar con ella]”, comentó la conductora al diario Trome. También mencionó que solo consideraría hablar con Pamela Franco en caso de que, por ejemplo, Christian Domínguez dejara de cumplir con su obligación de mantener a su hija. “Si el señor se olvida de pasar la pensión, ahí sí lo agarro de las mechas”, comentó con humor, pero sin dejar de manifestar su firme postura.