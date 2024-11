Tras el descontento manifestado por José María Izazaga, creador de la canción ‘El cervecero’, hacia Pamela Franco y Christian Cueva por el uso de su tema, la cantante peruana salió al frente y se pronunció por primera vez sobre la polémica creada. Debemos recordar que el compositor exigió que la pareja les pagara la suma de 200 mil soles.

Pamela Franco rompe su silencio tras pedido de creador de 'El cervecero'

La disputa legal surgió cuando el autor original de 'El Cervecero' acusó a Christian Cueva y Pamela Franco de no gestionar los permisos necesarios para publicar su versión de la reconocida canción.

"Si Armonía 10 en ese tiempo me pagó 100 mil soles, Christian (Cueva) tendría que pagarme con Pamela (Franco) el doble, ¿no?", indicó el compositor original de 'El cervecero'.

Tras estas declaraciones, Pamela Franco se pronunció sobre el escándalo desatado y aseguró que su mánager se está "ocupando" de ello y que espera que las cosas se puedan solucionar sin llegar a instancias mayores.

"Es un tema que lo ve mi mánager, la parte administrativa de mi empresa. Tengo entendido que ya se han reunido, que hubo una llamada telefónica, que se han reunido. Está en conversaciones. Tengo fe que todo va a llegar a un buen puerto, hacemos música para divertir a la gente, no hay necesidad de llevarlo por un lado negativo", declaró Pamela Franco.

Compositor de 'El cervecero' encara a Pamela Franco y Christian Cueva

Sin embargo, debemos recordar que José María Izazaga, compositor de 'El cervecero', se mostró muy molesto y exigió que la comunicación fuera directamente con Christian Cueva y Pamela Franco y no con el representante de la cantante.

“La única persona que se ha comunicado conmigo es su mánager, Martín Pinto. Me pidió encontrarnos y conversar, pero yo me pregunto: ¿qué voy a hablar con él? Los intérpretes de la canción son Pamela Franco y Christian Cueva, no el mánager. Siento que están mandándolo a él para arreglar conmigo, como si quisieran evitar dar la cara”, señaló.