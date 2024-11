El mundo del entretenimiento peruano fue testigo de un inesperado momento durante el evento Salsafest de Radiomar el pasado 14 de noviembre, cuando Pamela Franco y Tilsa Lozano, conocidas figuras públicas, dejaron atrás cualquier diferencia para protagonizar una entrevista conjunta. Lo que comenzó como un encuentro casual terminó con ambas expresando su interés en colaborar musicalmente, abordando un tema que conocen bien: el desamor.

El encuentro no estuvo exento de anécdotas y risas. Mientras Franco, pareja de Christian Cueva, se mostró emocionada por la posibilidad de trabajar con Tilsa, esta última confesó que, aunque su éxito no ha dependido de su voz, estaría dispuesta a incursionar en el género de la cumbia junto a Pamela, destacando su talento vocal.

Pamela Franco y Tilsa Lozano tienen sorpresivo encuentro

Durante el Salsafest, Pamela Franco y Tilsa Lozano compartieron escenario y concedieron una entrevista conjunta que captó la atención de los asistentes. Pese a los antecedentes de críticas por parte de la ex 'Vengadora' hacia la cantante peruana por su relación con el futbolista Christian Cueva, ambas mostraron una actitud profesional y distendida.

"Yo ya estoy felizmente casada hace rato, pero he tenido mis épocas donde cantaba canciones de desamor", confesó Tilsa Lozano entre risas, recordando momentos de su pasado. Pamela, por su parte, no tardó en responder: "Creo que esas experiencias conectan con la gente. A todos nos ha tocado alguna vez vivirlo". Esta química entre ambas figuras sorprendió a más de uno, marcando un punto de inflexión en lo que hasta entonces se percibía como una relación tensa.

Pamela Franco y Tilsa Lozano cantarían juntas

Cuando se les consultó sobre la posibilidad de colaborar musicalmente, Pamela Franco no ocultó su entusiasmo. "Me encantaría. Tilsa ya tiene experiencia y éxitos; yo estoy comenzando mi carrera como solista", comentó la cumbiambera, quien ha demostrado un crecimiento notable en el ámbito musical en los últimos años.

Por su parte, Tilsa Lozano no descartó la idea, aunque admitió que sería un reto. "Lo que pasa es que le he escuchado cantar a Pamela muchas veces y como comprenderás mis éxitos no son precisamente por mi voz, Pamela tiene una voz increíble, pero ahí un arreglito podríamos hacer con mi voz" , dijo entre carcajadas. Ambas coincidieron en que el tema de la canción debería girar en torno al desamor, un tema que consideran universal y atractivo para el público. "A la gente le gusta el despecho", señaló la modelo, reforzando la idea de que el contenido emocional conecta con las audiencias.

Además, Tilsa ofreció un consejo inesperado a Pamela sobre cómo capitalizar los momentos de exposición mediática: "Hermana, tú factura nomás", bromeó, destacando la importancia de monetizar inteligentemente las oportunidades en la industria del entretenimiento.