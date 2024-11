El martes 12 de noviembre, Christian Cueva y Pamela Franco visitaron el programa radial de Edwin Sierra, donde compartieron momentos de complicidad y risas, en el cual, hablaron sobre la actual relación sentimental que ambos mantienen. Sin embargo, al finalizar la entrevista, el ambiente cambió drásticamente cuando el futbolista de Cienciano del Cusco se negó a posar para una fotografía junto a la cumbiambera, lo que provocó un momento de incomodidad.

La negativa del futbolista ha generado diversas reacciones entre los seguidores de ambos artistas, quienes se preguntan qué pudo haber motivado tal decisión. Mientras algunos defienden a Cueva, otros critican su actitud, considerando que un simple gesto como una foto no debería ser motivo de controversia.

Christian Cueva hace inesperado desplante a Pamela Franco

Noviembre será recordado como el mes en el cual Christian Cueva decidió no ocultar más su amor por Pamela Franco. Desde ese momento, en el cual, 'Aladino' hizo magia para robarle un beso a la cantante de cumbia, ambos han decidido hacer público su romance y se vienen presentando en diversas emisoras radiales, en las cuales, hablan de todo un poco.

Esta vez, estuvieron en el programa de Edwin Sierra, donde, luego de compartir un grato momento donde contaron los pormenores de su amorío, Cueva hizo un tremendo desplante a Pamela Franco que no pasó desapercibido en redes sociales. Luego de la entrevista realizada por el actor cómico, la producción del programa de radio solicitó a la pareja una foto juntos.

Sin embargo, el deportista aclaró que esto no estaba incluido en el acuerdo y, tras la insistencia del presentador, solo accedió a tomarse fotografías en grupo. “Es un contrato aparte, causa”, expresó Christian Cueva, a lo que Franco solo atinó a responder "no puede dice, no quiere"