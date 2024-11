En una reciente entrevista en Radiomar, el futbolista Christian Cueva abordó varios temas personales que han dado de qué hablar en los últimos meses. El deportista no solo comentó sobre su carrera y su reciente romance con la cantante Pamela Franco, sino que también dio su opinión sobre el tatuaje de Christian Domínguez en honor a Franco. En esta ocasión, Cueva expresó su opinión con cautela, sin entrar en detalles sobre terceros, pero dejó abierta la posibilidad de marcar su relación con Pamela de una manera similar.

Christian Cueva no descarta tatuarse a Pamela Franco

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Christian Cueva fue cuestionado sobre el tatuaje de Christian Domínguez. El conductor le preguntó si le incomodaría que Domínguez, expareja de Pamela Franco y padre de su hija, no se borrara el tatuaje que tiene del rostro de Franco, pues este detalle podría recordarle a su hija. Ante esta pregunta, Cueva fue claro al evitar especulaciones sobre otras personas, respondiendo: "Esa pregunta no debería ser para mí, no puedo hablar de terceras personas, él debería decir si le incomoda".

La conversación se volvió aún más interesante cuando Cueva fue preguntado si consideraría tatuarse a Pamela Franco, como lo hizo Domínguez con el rostro de su expareja. Aunque el futbolista no se comprometió a nada, su respuesta dejó entrever que no descarta la idea. En tono relajado y con una sonrisa, Cueva simplemente dijo: "¿Por qué no? Podría pasar", lo que generó más especulaciones sobre el futuro de su relación con la cantante.

Uno de los presentes en la entrevista también bromeó diciendo: "En su momento, todo a su tiempo". Cueva apoyó la declaración, sugiriendo que, si las cosas avanzan de manera natural en su relación, un tatuaje podría ser una forma simbólica de expresar ese amor:"Sí, yo creo que es parte de (la relación) y si se da, bien", concluyó 'Aladino'.