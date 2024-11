Christian Cueva ha dejado ver el lado más tierno de su relación con Pamela Franco al revelar públicamente el apodo cariñoso que le tiene. Durante una entrevista, el futbolista peruano no dudó en compartir este detalle íntimo, sorprendiendo a muchos de sus seguidores y mostrando una faceta poco conocida de su personalidad. Según 'Aladino', este apodo tiene un significado especial para ambos y es algo que le encanta a su actual pareja, lo cual ha generado reacciones positivas entre sus fans.

Según contó el mediocampista de Cienciano del Cusco, él llama de cariño "Minnie" a Pamela Franco, tal cual el personaje animado de Disney. Este apodo enmarca el gran amor y aprecio de Cueva por su actual pareja, sin embargo, no se animó a revelar cómo le decía la cantante de cariño.

Christian Cueva revela el cariñoso apodo que usa para Pamela Franco

Christian Cueva, conocido por su destreza en la cancha, mostró un lado más íntimo y tierno al revelar el apodo cariñoso que usa para Pamela Franco, su pareja. En una reciente entrevista, el futbolista contó que la llama "Minnie", un nombre que evoca ternura y complicidad. "Claro, sí, a ella le gusta mucho, la recuerdo así", expresó 'Aladino', mientras que la cumbiambera la miraba con ojos de enamorada.

Ante esta sorpresiva revelación, Edwin Sierra puso en aprietos a Cueva, quien no se atrevió a revelar el apodo que usaba Pamela Franco para él. "Ya pues, ya (...) yo soy el gato, el gato", indicó el futbolista de la selección peruana.

Christian Cueva y Pamela Franco viven romántico momento EN VIVO

Christian Cueva y Pamela Franco regalaron un romántico momento durante una reciente entrevista en la que ambos interpretaron juntos una balada cargada de sentimiento. Con miradas intensas y dedicadas, cantaron versos como: “Hasta el fin del mundo te seguiría, donde sea que esté yo te encontraré, tú no te imaginas lo que siento por ti. Si tú me dejaras no sabría qué hacer”, transmitiendo su profunda conexión. Este instante de complicidad resaltó la fortaleza de su relación y cautivó tanto a los oyentes como a los espectadores presentes.

Además, en el transcurso de la entrevista, Cueva aprovechó para aclarar rumores sobre una reciente salida nocturna sin Pamela. El futbolista explicó que se trató de una reunión con amigos y reafirmó que, aunque se considera un hombre celoso, apoya incondicionalmente la carrera de Franco. “Voy a estar apoyándola siempre”, aseguró, describiéndose como el “último romántico”, lo que generó sonrisas y simpatía entre quienes seguían la transmisión.