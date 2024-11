Christian Cueva le dedica romántico poema a Pamela Franco en vivo: “Me da miedo perderte”

Christian Cueva y Pamela Franco ya no ocultan su amor ante el público y cada vez es más común verlos juntos en entrevistas y apariciones promocionales. La pareja ha sorprendido a sus seguidores al mostrarse en cabinas locales para hablar de su nueva colaboración musical, y su complicidad ha sido evidente en cada presentación. Su reciente visita a Radio Nueva Q no fue la excepción, y los asistentes fueron testigos de un momento íntimo y romántico que rápidamente generó revuelo en redes sociales.

Durante la transmisión en vivo, el futbolista sorprendió a Pamela con un emotivo poema en el que expresó su temor a perderla, dejando ver el lado más sentimental de su relación. Las palabras de Christian conmovieron a todos, y Pamela no pudo ocultar su nerviosismo al escuchar el mensaje de amor.

¿Qué le dijo Christian Cueva a Pamela Franco?

En un momento que sorprendió a todos, Christian Cueva decidió expresar sus sentimientos más profundos hacia Pamela Franco frente a los micrófonos y las cámaras. Con una mirada llena de cariño, el futbolista tomó el micrófono y, en medio de la transmisión en Radio Nueva Q, le dedicó unas palabras que emocionaron a su pareja y a los oyentes.

"Cuando te conocí me dio miedo mirarte, cuando te miré me dio miedo quererte, y ahora que te quiero me da miedo perderte", fueron las palabras que le dedicó Christian Cueva a Pamela Franco, ante la mirada atónita de los presentes en el set.

Christian Cueva le brinda su apoyo a Pamela Franco

Durante la entrevista, Franco y Cueva interpretaron juntos una balada con versos como “Hasta el fin del mundo te seguiría, donde sea que esté yo te encontraré, tú no te imaginas lo que siento por ti. Si tú me dejaras no sabría qué hacer”, mirándose intensamente mientras cantaban. Este instante de conexión subrayó la cercanía y el romance que ambos comparten, encantando tanto a oyentes como a espectadores.

En la misma entrevista, Christian Cueva aprovechó para aclarar los rumores sobre una reciente salida nocturna sin Pamela. Según explicó, fue una salida con amigos y, aunque admite que suele ser celoso, apoya sin reservas la carrera de Franco. “Voy a estar apoyándola siempre”, aseguró, autodenominándose como el “último romántico”, una declaración que generó simpatía y risas entre los presentes en la transmisión.