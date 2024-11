Pamela López sorprendió a más de uno con su incursión en el mundo del TikTok. En una reciente transmisión en la mencionada red social, la aún esposa de Christian Cueva, anunció que se convertiría en influencer y aprovechó su 'live' para mandarle duras indirectas a 'Aladino' y a Pamela Franco. Esta actitud generó diversas reacciones y, luego de unos días, la cantante de cumbia decidió hablar por primera vez sobre estos ataques por parte de López.

"Hay que tener respeto", empezó diciendo Franco, quien mantuvo una compostura firme frente a los fuertes comentarios que tuvo Pamela López en su contra. Además, también defendió a Cueva, quien fue visto el último fin de semana con cerveza en mano en un concierto de cumbia.

Pamela Franco responde por indirectas de Pamela López en redes

Pamela Franco aclaró que no se siente afectada por los comentarios o indirectas que han surgido en redes sociales, restando importancia a los rumores. "Yo no me siento aludida por ningún insulto en particular. Cada quien que sea feliz, cómo quiere serlo, yo lo estoy y no me enfoco en otras personas, que sea feliz", respondió la cumbiambera.

Asimismo, la intérprete de 'Dile la verdad' defendió a Christian Cueva, luego de que se expusieran unas imágenes donde se le ve tomando cerveza en un concierto de cumbia el último fin de semana.

"Déjenlo, está de vacaciones. Yo confío en mí misma, no soy niñera de nadie, él es una persona adulta y cada quien sabe lo que hace", acotó Franco, quien desmintió los rumores sobre una presunta "relación tóxica" entre ambos.

Pamela Franco hace sorprendente revelación sobre su relación con Christian Cueva

Durante una entrevista en el programa radial de Edwin Sierra, Pamela Franco y Christian Cueva compartieron algunos aspectos inéditos de su relación, sorprendiendo a la audiencia con sus sinceras declaraciones. Franco, reconocida cantante nacional, confesó que, debido a sus compromisos laborales, no está constantemente pendiente de las actividades de su pareja. También reveló que ella es quien asume los gastos de la relación, lo cual generó especulaciones sobre el estado laboral del futbolista, conocido como ‘Aladino’.

Pamela Franco y Christian Cueva se presentaron en la radio Nueva Q.

“Yo trabajo siempre, siempre estoy trabajando, paro en la calle, viajando, imagínate estar detrás de (Christian Cueva)”, comentó Pamela Franco, mientras que Cueva respondió en tono irónico: “es una chica trabajadora”. La reacción de Franco fue inmediata, dejándole un mensaje claro a su pareja: “¿Qué? ¿Lo dudas? Si ahora yo te invito (…) voy a contar ah”. La respuesta dejó a Cueva visiblemente nervioso, aunque intentó defenderse argumentando que también contribuye: “Yo también trabajo, en casa, en todo, en todos lados”, replicó el futbolista, tratando de suavizar el momento entre risas.