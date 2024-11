La pareja conformada por Christian Cueva y Pamela Franco sigue dando de qué hablar. Recientemente, ambos fueron invitados a Radio Nueva Q para promocionar su nuevo tema 'Cervecero', una versión adaptada del clásico de Armonía 10. Durante la transmisión, el conductor Edwin Sierra retó a Cueva a recrear el comentado beso que el futbolista le robó a Franco en su concierto el pasado 31 de octubre, una escena que fue objeto de especulación en redes, pues algunos seguidores afirmaron que la cantante se veía incómoda en ese momento. Sin embargo, días después, en una entrevista con Carloncho, Franco aclaró que solo se había puesto nerviosa ante la inesperada muestra de cariño de su pareja, conocido como 'Aladino'.

Christian Cueva intenta dar un beso a Pamela Franco en vivo

Durante la transmisión en Radio Nueva Q, Pamela Franco comenzó a interpretar la canción 'Simplemente amigos' mientras Christian Cueva se iba acercando, recreando la escena de Halloween. Pero al acercarse lo suficiente como para dar el beso, Franco puso el brazo en su pecho, dándole un pequeño empujón y retrocediendo, para evitar que el beso se concretara. Este gesto de la cantante no pasó desapercibido, y Edwin Sierra bromeó al instante: “Ella lo domina con los ojos, y él le hace caso. Son bravas las chimbotanas”, dijo el conductor en referencia al carácter firme de Franco.

Christian Cueva protagoniza romántico momento junto a Pamela Franco

Durante la entrevista, Franco y Cueva cantaron una balada que incluía versos emotivos como “Hasta el fin del mundo te seguiría, donde sea que este yo te encontraré, tú no te imaginas lo que siento por ti. Si tú me dejaras no sabría qué hacer”, mirándose fijamente mientras interpretaban la letra. Este momento de complicidad reafirmó la fuerte conexión entre ambos, destacando su romance frente a los oyentes y espectadores.

En la misma entrevista, Christian Cueva aprovechó la oportunidad para aclarar los rumores sobre una reciente salida nocturna sin Pamela Franco. Según el futbolista, la salida fue en compañía de amigos y explicó que, aunque suele ser celoso con su pareja, apoya plenamente la carrera de Franco. "Voy a estar apoyándola siempre", afirmó, calificándose a sí mismo como el “Último romántico”, lo cual generó risas y simpatía entre el público.