La pareja formada por Pamela Franco y Christian Cueva continúa mostrando su amor ante las cámaras. En una reciente transmisión en Radio Nueva Q, ambos se mostraron afectuosos mientras presentaban su nueva canción, 'Cervecero', una adaptación del famoso tema de Armonía 10. En medio de la presentación, intentaron recrear el romántico beso que se dieron en el concierto del pasado 31 de octubre, cautivando a los usuarios con su química.

Christian Cueva y Pamela Franco protagonizan romántico momento

Durante la entrevista, Franco y Cueva cantaron una balada que incluía versos emotivos como “Hasta el fin del mundo te seguiría, donde sea que este yo te encontraré, tú no te imaginas lo que siento por ti. Si tú me dejaras no sabría qué hacer”, mirándose fijamente mientras interpretaban la letra. Este momento de complicidad reafirmó la fuerte conexión entre ambos, destacando su romance frente a los oyentes y espectadores.

En la misma entrevista, Christian Cueva aprovechó la oportunidad para aclarar los rumores sobre una reciente salida nocturna sin Pamela Franco. Según el futbolista, la salida fue en compañía de amigos y explicó que, aunque suele ser celoso con su pareja, apoya plenamente la carrera de Franco. "Voy a estar apoyándola siempre", afirmó, calificándose a sí mismo como el “último romántico”, lo cual generó risas y simpatía entre los espectadores de la transmisión.

Christian Cueva revela las cosas que le gustan de Pamela Franco

En otra entrevista, Christian Cueva dejó claro que está completamente enamorado de Pamela Franco. Durante la entrevista, expresó que no hay nada que no le guste de ella: "En realidad, ¿Qué no me guste de ella? No tengo. Así es el amor". Entre las cosas que Cueva destacó, mencionó que Pamela Franco es una buena hija, una gran madre y una mujer excepcional para él. "Pero que me guste de ella, es buena hija, una gran madre, una gran mujer para mí", añadió el futbolista, subrayando las cualidades que más valora en su pareja.

Christian Cueva también habló sobre cómo ambos están conociéndose progresivamente, resaltando la alegría y expresividad de Franco. "Creo que, como todos, nos estamos conociendo progresivamente, es alegre, expresiva, por ahí su seriedad le sale como a todo ser humano, pero de ahí verle cosas malas no tengo", comentó el futbolista.