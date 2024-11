La cantante Pamela Franco fue recientemente cuestionada sobre las imágenes de su pareja, el futbolista Christian Cueva, en una salida nocturna mientras ella se encontraba trabajando. Este incidente, captado en un concierto de Chacalón Jr. y transmitido por el programa 'Magaly TV, la firme', generó curiosidad en el público, que especulaba sobre la reacción de Franco. A pesar de la situación, la artista respondió de manera directa y segura, dejando clara su postura ante el comportamiento de su pareja.

¿Cuál fue la reacción de Pamela Franco a las salidas de Christian Cueva?

Al ser consultada sobre la salida de Cueva, Pamela Franco fue contundente en su respuesta. “Yo confío en mí misma, no soy niñera de nadie. Él es una persona adulta y cada quien sabe lo que hace”, declaró la cantante, dejando en claro que no se responsabiliza por las decisiones personales del futbolista. Además, Franco aprovechó para aclarar que sus palabras en un reciente concierto, donde mencionó estar “llamando y llamando”, no tienen relación con su vida privada. “En mis conciertos digo un montón de cosas y no tiene nada que ver con mi vida personal”, afirmó, desestimando las interpretaciones que conectaban este comentario con la situación de Cueva.

Christian Cueva fue captado en fiesta hasta la madrugada

Los reporteros de 'Magaly TV, la firme' captaron al futbolista Christian Cueva en una salida nocturna en La Victoria el pasado fin de semana. Intentando mantener un perfil bajo con una capucha, fue visto sosteniendo una cerveza mientras disfrutaba del ambiente festivo. Durante el evento, Chacalón Jr. lo invitó a subir al escenario, donde Cueva se animó a cantar 'Dile', un tema que su pareja, la cantante Pamela Franco, ha vuelto muy popular en sus presentaciones.

El ampay ha generado revuelo en redes sociales, ya que muestra a Cueva disfrutando de una noche de música y diversión mientras Franco continúa con sus presentaciones en el interior del país. Esta aparición pública del futbolista, además, recordó a sus seguidores su lado artístico, algo que ya había mostrado al interpretar 'Cervecero' recientemente. La situación ha despertado opiniones divididas, ya que algunos fans disfrutan de esta faceta de Cueva, mientras que otros cuestionan sus prioridades.