Christian Cueva, conocido en el mundo del fútbol como 'El Aladino', ha hecho pública su relación con la cantante Pamela Franco. A pesar de la supuesta distante actitud que ella mostró en un reciente concierto de Halloween, Cueva defendió su carácter amoroso y reveló detalles que sorprendieron a muchos.

Durante una entrevista con Stiwart Sotomayor para Radiomar, el futbolista reveló información que dejó a más de uno con la boca abierta. Sus declaraciones sobre los términos afectuosos que usa Franco al referirse a él han generado un gran interés y muchas dudas entre sus seguidores.

Pamela Franco y sus peculiares apodos para Christian Cueva

A pesar de la actitud reservada de Pamela Franco en público, Christian Cueva dejó claro que la cantante es muy afectuosa en privado. "Ella se quedó con CC (Christian Cueva). Se quedó con CC", mencionó el futbolista, explicando que Franco se refiere a él utilizando solo sus iniciales. Esta simple denominación demuestra una cercanía y familiaridad entre ambos que no se ve en público.

Además, Cueva reveló otro apodo más inusual: 'Kirikú'. Este nombre, que alude a un personaje de una antigua serie de televisión, podría tener relación con los looks y estilos que ambos lucen. "Por ahí me mete el 'Kirikú', no sé qué es, un pajarito creo", comentó 'Aladino'. La comparación con el personaje de la serie ha despertado mucha curiosidad entre sus seguidores, quienes ahora intentan desentrañar el significado detrás de este apodo.

Kirikú, es la peculiar ave con la que Pamela Franco relaciona a Christian Cueva. Foto: YouTube

Christian Cueva no descarta tatuarse a Pamela Franco

Durante la misma entrevista, Christian Cueva fue consultado sobre el tatuaje de Christian Domínguez, expareja de Pamela Franco y padre de su hija, quien lleva un tatuaje del rostro de Franco. El entrevistador le preguntó si le incomodaría que Domínguez no se borrara ese tatuaje, ya que podría recordarle a su hija. Cueva respondió de manera clara, evitando entrar en especulaciones sobre otras personas: "Esa pregunta no debería ser para mí, no puedo hablar de terceras personas, él debería decir si le incomoda".

La conversación tomó un giro interesante cuando se le preguntó a Cueva si consideraría tatuarse a Pamela Franco, como lo hizo Domínguez con el rostro de su ex pareja. Aunque no se comprometió a nada concreto, su respuesta dejó entrever que la idea no le parece descabellada. Con una actitud relajada y una sonrisa, Cueva comentó: "¿Por qué no? Podría pasar", lo que desató más especulaciones sobre el futuro de su relación con la cantante.