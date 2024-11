El cantante y conductor Christian Domínguez sorprendió al hablar sobre el tatuaje con el rostro de Pamela Franco, su expareja y madre de su hija, Catalina, durante una entrevista en el programa 'Todo se filtra'. A raíz de preguntas sobre la permanencia del tatuaje en su brazo, el cumbiambero aclaró que, por el momento, no ha pensado en eliminarlo.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre su tatuaje de la cara de Pamela Franco?

En la conversación, Christian Domínguez admitió que el tema del tatuaje es algo que ha preferido no replantearse, a pesar de su ruptura con Pamela Franco. “¿Te vas a borrar el tatuaje?”, fue una de las preguntas directas que recibió en el programa. El cantante respondió: “La verdad que no me he puesto a pensar en eso; si lo borro o no es un tema para mí”, afirmó.

Durante la entrevista, Christian Domínguez añadió un aspecto interesante al tema al mencionar que ve el rostro de su hija reflejado en el tatuaje. En sus propias palabras, considera que su hija Catalina, de quien es padre junto a Pamela Franco, tiene un gran parecido con su madre. “Para mí, es mi hija, que es igualita a su mamá. Vamos a imaginar que mi hija sigue creciendo”, explicó el cantante, sugiriendo que este vínculo simbólico con su hija le ha hecho ver el tatuaje de otra manera.

Además, Christian Domínguez no descartó la posibilidad de realizar algunas modificaciones en el tatuaje para que el diseño pueda, en el futuro, representar directamente a Catalina y ya no a Pamela Franco. “Tal vez le hago algunos cambios porque Cata es igualita a su mamá”, comentó. “Cuando sea grande”, dijo Domínguez, refiriéndose a su hija.