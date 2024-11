Pamela Franco ha dejado abierta la posibilidad de llegar al altar tras hacer pública su relación con el futbolista Christian Cueva. En una reciente entrevista, la cantante de cumbia, conocida por sus declaraciones siempre sinceras, abordó el tema del matrimonio, despertando el interés de sus seguidores, quienes se preguntan si esta vez podría dar el gran paso. Aunque Franco hasta ahora había asegurado que casarse no era su prioridad, su romance con Cueva parece haber cambiado su perspectiva.

Pamela Franco no descarta contraer matrimonio

En su reciente entrevista para Radiomar, Pamela Franco explicó cómo su percepción sobre el matrimonio ha cambiado en los últimos tiempos y por qué ahora estaría dispuesta a considerar esta posibilidad con Cueva. “Nunca ha sido una prioridad casarme, pero de un tiempo para acá, bueno, tampoco me desagrada”, confesó la cantante, dejando claro que esta decisión dependerá de la conexión y el amor en su relación. “Si hay una persona que sienta que yo soy su otra mitad, si hay amor y se puede, perfecto”, agregó Franco, sugiriendo que su vínculo con Cueva podría ser diferente.

Sin embargo, existe un detalle clave: Christian Cueva continúa legalmente casado con Pamela López, con quien ha compartido varios años y tiene hijos. La relación entre Franco y el futbolista, aunque ahora oficial, deberá enfrentar primero este obstáculo si la pareja desea formalizar su compromiso. Esta situación no ha pasado desapercibida, especialmente entre quienes conocen el entorno de la cantante y del jugador, quienes han comentado sobre este nuevo giro en su historia de amor.

Christian Cueva declara su amor a Pamela Franco

El 4 de noviembre, durante una entrevista con Pamela Franco, Carloncho sorprendió al llamar al futbolista de Cienciano, Christian Cueva. La cantante, visiblemente nerviosa, guardó silencio mientras el conductor hacía la llamada. Carloncho bromeó con Cueva preguntándole: “¿Desde cuándo eres mánager, bailarín, corista, animador de mi amiga Pamela Franco?”. Cueva, con tono relajado, respondió: “Nada, es parte de la vida, siempre voy a estar apoyándola, siempre voy a estar feliz por todos sus éxitos. Y habrá tiempo de conversar, hay muchas cosas que aclarar”.

Cuando le pidieron que dedicara unas palabras a Pamela Franco, el futbolista no dudó en expresar sus sentimientos: “Simplemente, decirle que siempre voy a tener ojos para ella, que la amo con toda mi alma”. Además, señaló que está haciendo todo lo posible para estar “hacer bien las cosas” con la cantante. Pamela Franco se limitó a reír y sonreír de manera nerviosa: "No sé qué decir, me pone nerviosa".