Christian Domínguez revela el especial motivo por el que no borrará el tatuaje del rostro de Pamela Franco. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram

El cumbiambero Christian Domínguez ha dado que hablar con su decisión de mantener el tatuaje en honor a su expareja, Pamela Franco, grabado en su brazo izquierdo. Este gesto ha despertado la curiosidad de muchos, ya que la relación entre ambos terminó en medio de rumores y polémicas. Sin embargo, el cantante ha expresado que esta marca en su piel tiene un valor sentimental especial que va más allá de su relación con Franco.

A pesar de los comentarios y cuestionamientos, Domínguez ha defendido su decisión de no eliminar el tatuaje, insinuando que su significado está ligado a algo más profundo. En una reciente entrevista, el líder de La Gran Orquesta Internacional dio detalles sobre este vínculo emocional, manteniendo a la audiencia en suspenso sobre si el diseño tendrá cambios o se mantendrá como un recuerdo de su pasado.

Christian Domínguez revela el importante motivo por el cual no borrará el tatuaje de Pamela Franco

En una entrevista con 'Todo se filtra', Christian Domínguez explicó que el tatuaje representa mucho para él, en especial por la relación entre el rostro de Pamela Franco y su hija, Cataleya, quien guarda un gran parecido con su madre. “Para mí, el tatuaje representa varias cosas. Se parece a mi hija, así que puede ir por ahí. No me hace ruido el tatuaje. Me lo dejaré, imagino que sí, es que para mí es mi hija, que es igualita a su mamá”, señaló Domínguez, dejando claro que su conexión con la imagen va más allá de su exrelación y está centrada en su hija.

Karla Tarazona opina sobre el tatuaje del rostro de Pamela Franco en el brazo de Christian Domínguez

Consultada por Panamericana TV sobre el tatuaje que Domínguez aún lleva en su brazo, Karla Tarazona reaccionó entre risas e ironías, sugiriendo que el cantante se tatuara su nombre en la frente. Sin embargo, aclaró que lo dijo en tono de broma y que no le afecta la decisión de Domínguez de conservar la imagen de Franco. “No me incomoda que tenga la cara de Pamela en el brazo, es un tema de cada uno, decisiones que cada uno tomó en su momento”, comentó, explicando que ella prefiere llevar únicamente los nombres de sus hijos en su piel.