Karla Tarazona ofreció una reveladora entrevista para las cámaras de 'Amor y fuego', donde, además de hablar de la polémica generada con Pamela Franco, también se animó a hablar sobre su futuro sentimental, en el cual, directamente hizo referencia a Christian Domínguez. La conductora de televisión confirmó que está analizando la posibilidad de regresar con el cumbiambero, sin embargo, para que esto suceda, el líder de la Gran Orquesta Internacional, debe cumplir una importante condición.

"Yo te digo que sí", fue el comentario de Tarazona que sorprendió a Domínguez, quien no pudo ocultar su emoción ante la respuesta de Karla. Tras esto, el cantante le pidió a su compañera en la conducción de 'Préndete' que le dé su palabra. "Mi palabra sí vale, yo soy leal y tú sabes", afirmó la figura de Panamericana TV.

¿Qué fuerte condición le puso Karla Tarazona a Christian Domínguez para retomar su romance?

Christian Domínguez y Karla Tarazona siguen avivando los rumores de una posible reconciliación. Tras varios meses en coqueteos, esta vez, ambos se han mostrado más cercanos y fue la propia conductora de 'Préndete' quien confirmó estar analizando la posibilidad de regresar con el líder de la Gran Orquesta Internacional. Sin embargo, para que esto suceda, Tarazona lanzó una fuerte advertencia para el cumbiambero.

"No sé, voy a pensarlo. Nadie ha salido a hablar, mostrar mensajes, quiere decir que va por buen camino el bebé. Si se porta bien tres años y ocho meses, podría ser", dijo entre risas, para luego añadir: "Si pasas el año, sin ampays, sin que nadie se siente, sin que nadie diga nada, ni quejas, ni nada, ya, digo que sí".

Esta revelación dejó en shock al artista nacional, quien le pidió a Karla Tarazona que le dé su palabra, algo que fue aceptado por la conductora. "Mi palabra sí vale, yo soy leal y tú sabes", acotó.

Karla Tarazona aclara a Pamela Franco por insinuar infidelidad con Christian Domínguez

En la misma entrevista para el programa de Willax, la presentadora de televisión aclaró que nunca fue la amante y enfatizó que, durante su matrimonio con Rafael Fernández, popularmente conocido como el ‘Huevero’, evitó cualquier contacto con el cantante para evitar problemas en su relación.

"Jamás se me ha conocido como la otra, nunca, siempre he tenido un respeto. En la época que estaba con este señor, yo ni contacto tenía con Christian para evitar problemas porque era el pan de cada día. Entonces, le dejé de hablar y él tenía contacto con la nana para evitar problemas", señaló Karla Tarazona, quien le mandó una dura indirecta a Pamela Franco. "No, mi amor, no. Cachuda he sido, sí, pero clandestina no", añadió.