Mark Zuckerberg vuelve a declarar para defender a Meta

Mark Zuckerberg ha vuelto este martes a los tribunales de Washington, en la segunda jornada del juicio contra su compañía Meta, la matriz de Facebook acusada de comprar Instagram y WhatsApp para ahogar a posibles competidores.

El jefe del gigante californiano, que hizo todo lo posible por evitar este juicio federal, habló el lunes sobre los inicios de Facebook.

Este martes aseguró que las dos aplicaciones no habrían prosperado tanto sin las inversiones del grupo.

"La integración de Instagram transcurrió muy bien, al final", declaró. "Logramos añadir mucho más valor al servicio de lo que inicialmente habría pensado".

Después de esta adquisición, "hemos ganado confianza en nuestra capacidad para identificar aplicaciones de alto potencial que podríamos hacer crecer más rápidamente comprándolas", agregó.

El juicio es un revés para Zuckerberg, quien ha intensificado sus contactos con la nueva administración del presidente Donald Trump con la esperanza de resolver el caso fuera de los tribunales y evitar ocho semanas de vistas en la corte federal.

El caso se juzga cinco años después de que se presentara la denuncia bajo la primera administración Trump.

Si el gigante de las redes sociales pierde, podría verse obligado a desprenderse de sus dos plataformas estrella.

La agencia de protección al consumidor, la FTC, considera que Meta, entonces Facebook, abusó de su posición dominante cuando compró Instagram en 2012 por 1.000 millones de dólares y WhatsApp en 2014 por 19.000 millones.

Estas compras permitieron a Meta "eliminar amenazas inmediatas", acusó el lunes el representante de la autoridad.

El abogado de Meta alegó que fueron "casos de éxito" para los consumidores.

Daniel Matheson, el abogado de la FTC, mostró el martes a Zuckerberg correos electrónicos de 2012, donde el antiguo director financiero de Facebook menciona posibles razones para comprar start-ups como Instagram, incluyendo la de "neutralizar a un competidor".

En su respuesta, el dirigente reconoció este factor de decisión, entre otros.

"No me acuerdo", eludió el martes. "No sé exactamente lo que estaba pensando en ese momento".

Google fue declarado culpable de abuso de posición dominante en el mercado de la búsqueda en línea el pasado agosto. Apple y Amazon también están siendo objeto de demandas.

- "Ganar minutos" -

En el caso de Meta es crucial definir qué se entiende por mercado de referencia.

Para las autoridades estadounidenses, los servicios de Meta entran en la categoría de "redes sociales personales", que permiten a las personas mantenerse en contacto con familiares y amigos.

Otras grandes plataformas, como las muy populares TikTok y YouTube, no pertenecen a esta categoría.

La compañía de Silicon Valley discrepa.

Facilitar las amistades y las relaciones familiares "es definitivamente parte de lo que hacemos, pero esa actividad no ha progresado realmente en comparación con otros aspectos", recalcó Zuckerberg ante el tribunal el lunes.

Durante el juicio, la defensa de Meta insistirá también en la competencia entre sus aplicaciones y las de sus rivales, que innovan y añaden regularmente nuevas funciones para "ganar minutos de atención de los usuarios".

Instagram cuenta actualmente con 2.000 millones de usuarios en todo el mundo.

Un éxito que el empresario millonario atribuye a las inversiones sustanciales del grupo.

Incluso aseguró que si Snap hubiera aceptado unirse a Facebook, habrían "acelerado su crecimiento".

"Recuerdo que dije: 'Con nosotros, Snapchat tendría miles de millones de usuarios'. Y creo que todavía no lo han logrado, 10 años más tarde".

La FTC, por su parte, intentará demostrar que el monopolio de Meta en el mercado de las "redes sociales personales" se ha traducido en una degradación del uso para los usuarios, que se ven obligados a tolerar demasiados anuncios y cambios bruscos.

Es una de las cinco principales acciones antimonopolio emprendidas en los últimos años por el gobierno estadounidense en el sector tecnológico.

