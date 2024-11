Pamela Franco y Christian Domínguez fueron una de las parejas más mediáticas de la farándula peruana, y, pese a que no siguen juntos desde hace varios meses, no dejan de captar la atención del público. En esta ocasión, la cantante se refirió con humor al tatuaje que su expareja lleva de su rostro en el brazo y afirmó, con tono irónico, que borrarlo no es tan sencillo. Asimismo, se refirió al tatuaje que ella se hizo con la letra ‘C’, el cual muchos entendieron que fue por el ex Joven Sensación.

Lejos de tomarse el tatuaje de su imagen como un acto de seriedad absoluta, Pamela Franco mostró su carácter desenfadado y divertido al referirse al tema. La relación entre Franco y el padre de su hija ha sido objeto de muchos comentarios desde sus inicios, y este nuevo episodio añade un toque diferente a su historia pública.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre el tatuaje que se hizo Christian Domínguez de su rostro?

En una entrevista al programa de YouTube ‘Sin lenguas en los pelos’ de No Somos TV, Pamela Franco no solo fue testigo de la oficialización de su relación con Christian Cueva, quien le dijo que la amaba con todo su corazón, sino que también habló de su expareja, Christian Domínguez. La cantante de cumbia se refirió al tatuaje que su expareja se hizo de su rostro y aseguró que no será tan sencillo borrarlo.

“Es una ‘C’ y una ‘P’ (su tatuaje), que lo hice en algún momento, pero la gente me dice que me lo borre, pero no lo voy a borrar, mi hija se llama ‘Cata’. Yo no vivo de esas cosas, yo soy más ‘fresh’. Los que se han puesto una cara si es más difícil borrar”, indicó Franco ante las risas de Carloncho y Renzo Winder, conductores del espacio.

¿Qué significado tiene el tatuaje de Pamela Franco?

Pamela Franco contó que se tatuó las letras ‘C’ y ‘P’ mientras estaba en una relación con Christian Domínguez; sin embargo, tiempo después de terminar con el también actor, la grabación tomó otro significado. Según la cumbiambera, tanto los nombres de su madre como el de su hija empiezan con la letra ‘C’, por lo que ese es el nuevo significado del tatuaje.

“Siempre lo he dicho, el tatuaje me lo quise hacer porque tengo el nombre de mi mamá, de mi hija, que es una cataleya, una flor, y una frase que me gustó mucho, que representa lo que siento por ellas dos, que es: ‘Nuestro amor es para siempre, siempre lo ha sido y siempre lo será’”, aseveró la intérprete de ‘Dile la verdad’.