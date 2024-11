Pamela Franco, quien estaría viviendo un romance con Christian Cueva —ya que últimamente ambos no tienen problemas en mostrarse juntos en público y él incluso le declara su amor a nivel nacional—, fue recientemente entrevistada por las cámaras del programa 'Amor y Fuego'.

Ella se encontraba en el Centro de Lima participando en una campaña publicitaria para una reconocida casa de apuestas cuando, ante la insistencia del programa de farándula, conducido por ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, respondió a algunas preguntas sobre su relación con el futbolista de Cienciano y sobre los conflictos que él mantiene con su todavía esposa, Pamela López.

Pamela Franco habla sobre los conflictos entre Pamela López y Christian Cueva

Entre las interrogantes que le hicieron a la cantante destacó una sobre la grave acusación de Pamela López, quien señaló que el padre de sus niños, Christian Cueva, canceló los seguros universitarios de sus tres hijos y se llevó todo el dinero destinado para su educación. Sin darle mayor importancia a esta denuncia, Pamela Franco defendió a su pareja y evitó extenderse en el tema.

“Hablo de manera general. Pienso que ningún padre ehh.. lo va a desproteger. Ósea, yo creo que ahí deberían informarse bien, y nada todo está bien”, contestó la artista de cumbia, que dijo sentirse “feliz” por esta nueva etapa en su vida con el futbolista.

Después, Pamela Franco, la intérprete de ‘diles’, reaccionó de manera incómoda cuando le preguntaron sobre los rumores de un posible embarazo, luego de ser fotografiada con una ecografía en mano. "Ya lo he dicho es una ecografía de mi gatita", contó. Asimismo, también evitó pronunciarse ante la fuerte advertencia que le hizo Rosario Sasieta, la abogada de Pamela López. "No voy a responder ese tipo de cosas. La verdad que la gente siga hablando, no tengo nada que decirle a la señora", declaró.

Abogada de Pamela López advierte a Franco si queda embarazada de Cueva.

En una reciente emisión de ‘Amor y Fuego’, se generó un momento de sorpresa cuando se analizó la ecografía que Pamela Franco llevaba en sus manos, lo que desató especulaciones sobre un posible embarazo con Christian Cueva. Ante esto, Gigi Mitre planteó la inquietud sobre qué sucedería si la cantante de cumbia quedara embarazada del futbolista en medio de las acusaciones de Pamela López.

"Doctora, ¿cambia en algo la conciliación si es cierto que ella está embarazada? Cueva dirá que tiene una responsabilidad más", preguntó la conductora de TV, recibiendo la respuesta de la jurista Rosario Sasieta: "Cualquier persona que esté con un hombre casado y tenga un hijo puede hacer que el padre lo reconozca. Antes no, pero ahora sí. Si es así, que lo reconozca, pero que se atenga a las consecuencias... En definitiva, un niño fuera del matrimonio es una prueba fidedigna de que ha cometido adulterio", sentenció.