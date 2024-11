Gracias al éxito de su tema ‘Dile la verdad’, Pamela Franco se encuentra en un momento destacado de su carrera musical. Sin embargo, su relación con el futbolista Christian Cueva ha captado la atención del público, lo que la llevó a compartir detalles sobre su vida personal y su nueva oportunidad en el amor.

En una entrevista en ‘Entrevistas de Salsa’ de Radiomar, la artista no dudó en expresar sus sentimientos hacia el jugador de Cienciano, revelando tanto sus gustos como sus desagrados.

Pamela Franco revela lo que no le gusta de Christian Cueva

Durante la conversación, Pamela Franco admitió que una de las características que menos le agrada de Christian Cueva es su terquedad. “No hay muchas cosas de él que no me gusten. Lo que más no me gusta es que es terco”, señaló la cantante, dejando claro que, a pesar de esto, hay mucho que valora en él.

A pesar de su terquedad, Franco elogió a Cueva por su sentido del humor y su forma de ser. “Me encanta el vacilón que tiene porque yo soy provinciana y soy así también. La gente no comprende que hay momentos de la vida. Él es una persona como todas. A mí me gusta porque empatamos bien, sino que a veces hay situaciones que son diferentes”, expresó.

PUEDES VER: Pamela Franco desmiente embarazo de Christian Cueva y responde sobre polémica ecografía

Pamela Franco desmiente rumores de embarazo

En medio de la conversación, Pamela Franco también abordó los rumores sobre un posible embarazo de Christian Cueva. “Esa ecografía es de mi Cata. Estuve ayer y una persona me la pidió en un momento para hacerle un cuadro. Yo no recordaba que se la había dejado y me la devolvió ayer”, aclaró, desmintiendo así cualquier especulación al respecto.