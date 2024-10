Karla Tarazona, conocida figura de la televisión peruana, ha dejado en claro que no hay reconciliación con Christian Domínguez, pese a las especulaciones que surgieron tras la compra de un departamento en Surco que figura a nombre del cantante. Estos rumores se intensificaron luego de que Kurt Villavicencio insinuara una posible vuelta entre ambos. En respuesta, Tarazona explicó en una entrevista: “Yo le conté que vamos a ver qué pasa, si es que llego a dar otra oportunidad. Estoy pensándolo aún”, palabras que desataron aún más la curiosidad pública.

Karla Tarazona desmiente reconciliación con Christian Domínguez

La conductora no evitó tocar el tema de los recuerdos negativos de su pasada relación con Domínguez, que finalizó tras la revelación de una infidelidad por parte del cantante con Isabel Acevedo, poco después del nacimiento de su hijo. Tarazona afirmó que, aunque es posible perdonar, olvidar es otra historia. “Las cosas no se olvidan así de fácil, se puede perdonar, pero no olvidar”, señaló, reconociendo que Christian ha hecho esfuerzos por cambiar y demostrar su compromiso a través de acciones, algo que ella ha valorado positivamente.

Karla Tarazona también mencionó que ambos están asistiendo a terapia de forma individual, lo que ha contribuido a su bienestar emocional. Este proceso, según la conductora, ha sido clave para evaluar sus emociones y tomar decisiones informadas sobre su vida. Aunque no han considerado la terapia de pareja, Tarazona no descarta esa posibilidad en un futuro si las circunstancias lo ameritan. “Solo el tiempo lo dirá”, expresó, subrayando la importancia de la paciencia y la reflexión en cualquier posible reencuentro.

Christian Domínguez revela que Karla Tarazona aún no olvida su infidelidad

Christian Domínguez confesó que la oficialización de su relación con Karla Tarazona se ha visto obstaculizada debido a que ella constantemente le recuerda su pasado, lo que, según él, le afecta profundamente. El cumbiambero señaló que la personalidad sarcástica de la conductora contribuye a esta situación. “Es la persona más sarcástica, yo odio que sea sarcástica, pero es así. Te pone el dedo en el moretón, yo le digo: ‘ya hemos hablado del tema, ya no me lo repitas porque me estás haciendo sentir mal’”, manifestó Domínguez.

El artista también subrayó que, a pesar de la imagen de felicidad que han mostrado en su programa o a la prensa, no todo es perfecto en su relación con Tarazona, ya que ella a veces “le deja de hablar”. Explicó que las dificultades se deben a que “el enamoramiento no ha podido más que el dedo en la llaga”, mencionando que estos recuerdos y actitudes de Karla han impedido que su relación avance. “Ella no está, pasa eso, recuerda y me deja de hablar o se molesta y es natural porque yo no sé si podría hacer lo mismo que ella”, añadió.