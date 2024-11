En una reciente controversia mediática, Christian Domínguez se mostró indignado luego de que Magaly Medina, conductora de 'Magaly TV, La Firme', revelara información confidencial sobre un préstamo bancario que el cantante habría solicitado para adquirir el nuevo departamento de Karla Tarazona. La información difundida por la periodista incluía montos elevados, lo que generó gran preocupación en el cantante de cumbia por su seguridad personal y la de su familia.

La disputa surgió luego de que Medina mencionara que el inmueble que actualmente ocupa Tarazona junto a sus tres hijos en Surco no está registrado a nombre de la conductora, sino bajo la propiedad del líder de 'La Gran Orquesta'. Ante estas afirmaciones, Domínguez salió a responder con dureza y aclarar los motivos detrás de esta situación.

Christian Domínguez enfurece contra Magaly Medina y defiende a Karla Tarazona

En su defensa, Christian Domínguez no dudó en expresar su malestar con las declaraciones de Magaly Medina durante una entrevista en Radio Panamericana. "No sé qué tiene en la cabeza, por no decir otra cosa, porque salir a hablar de montos millonarios está mal. Está bien que sea una persona pública y que me critiques por mis acciones, pero ¿ahora también van a hablar de mis temas financieros?", declaró visiblemente molesto. El artista criticó la forma en que se manejó la información, resaltando los riesgos que implica la divulgación de datos privados, especialmente en un contexto de creciente inseguridad y riesgo de extorsiones en el país.

Domínguez explicó que la compra del departamento no responde a un deseo de protagonismo, sino a una necesidad concreta de Tarazona y su familia. Además, señaló que la adquisición fue posible gracias a su estabilidad financiera, dado que recientemente concluyó su proceso de divorcio con una ciudadana estadounidense, lo que le permitió solicitar el préstamo sin complicaciones. “El año pasado salió mi divorcio, así que podía ayudarla sin problemas. No tenía intención de endeudarme, y al final pude apoyarla en algo que ella quería, con sus propios méritos”, agregó Christian.

El cantante también afirmó que no tiene la obligación de hacer públicos los acuerdos legales que ha establecido con Karla Tarazona, indicando que cualquier detalle sobre la crianza de su hijo y el manejo de la propiedad se mantiene estrictamente privado. "No tengo por qué estar contando los temas privados que tengo con ella, ni los contratos que hemos firmado para asegurar su departamento o cómo manejamos la crianza de nuestro hijo", explicó el artista durante la entrevista.

Christian Domínguez revela por qué el departamento de Karla Tarazona está registrado a su nombre

La principal razón por la cual el departamento de Karla Tarazona está registrado a nombre de Christian Domínguez se debe a la facilidad bancaria que se le ofreció para solicitar un préstamo. El cantante peruano destacó que, debido a su perfil financiero sin deudas, pudo acceder a un crédito más alto para adquirir un inmueble de mayor tamaño, algo que la actual conductora de 'Préndete' no habría logrado por sí sola. “Como yo estoy libre de deudas, pude ayudarla. Si puedo ser evaluado para que tenga algo más grande, perfecto. No hay problema”, señaló.

El cantante subrayó que el registro del departamento bajo su nombre es una decisión acordada entre ambos para garantizar la seguridad jurídica de la transacción. Según explicó, se han firmado múltiples acuerdos internos y notariales para asegurar que tanto él como Tarazona se sientan tranquilos respecto al futuro de la propiedad. "Ella no es tonta para pagar un departamento hasta el final. Si algo pasa, está a mi nombre", precisó Domínguez, dejando claro que la decisión fue tomada de manera consensuada y con total transparencia.

Karla Tarazona y Christian Domínguez declararon para el programa de Magaly Medina.

Karla Tarazona tenía el sueño de tener departamento propio

Christian Domínguez también aprovechó la ocasión para recalcar que no pretende beneficiarse de la situación, sino más bien apoyar a Tarazona en su objetivo de asegurar un espacio propio para sus hijos. “Ella tenía el sueño de tener su propio departamento, ahorró su dinero y sacó un crédito para llegar a una inicial. Sin embargo, no tenía el respaldo necesario para adquirir algo más grande, ya que su familia es numerosa”, dijo, reafirmando su intención de colaborar con la estabilidad de la madre de su hijo.

A pesar de la polémica desatada por Magaly Medina, Domínguez enfatizó que el mérito de la compra es, en gran parte, de Karla Tarazona, quien ahorró y gestionó el crédito inicial. “Estoy aquí para ayudarla, y eso es increíble”, expresó el cantante, dejando en claro su deseo de apoyar a Tarazona en esta etapa de su vida. La propiedad, ubicada en Surco, es ahora el hogar de Karla Tarazona y sus hijos, un espacio más amplio que cumple con las necesidades de su familia.

Karla Tarazona y Christian Domínguez tienen nuevo nidito de amor en Surco.

Christian Domínguez descarta quedarse con departamento de Karla Tarazona

Christian Domínguez fue consultado sobre el destino del departamento en caso de una futura separación con Karla Tarazona. Ante estas dudas, el líder de la 'Gran Orquesta Internacional' aclaró que existen "documentos firmados" y aseguró que no se lo quitaría.

"Yo jamás me he quedado con nada de nadie, yo cuando he salido de una casa o he terminado, agarro mi maleta, mi mochila y me voy con mi ropa, nada más. Yo no estoy pidiendo mitad mitad, así me haya equivocado o no", aseveró Christian Domínguez.

Christian Domínguez y Karla Tarazona aún no han confirmado el retorno de su relación.

Christian Domínguez se molestó con Magaly Medina