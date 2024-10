El cumbiambero Christian Domínguez, conocido por su agitada vida amorosa y los múltiples escándalos de infidelidad, parece estar decidido a dejar esa reputación atrás. Así lo aseguró su entrenador personal, la 'Mackyna', quien confía en que el cantante ya no repetirá los errores del pasado, sobre todo en su relación con Karla Tarazona.

Durante una entrevista en el programa 'Amor y fuego', La 'Mackyna' dejó entrever que el cantante de la 'Gran Orquesta Internacional' ha hecho un importante cambio en su vida, uno que podría marcar el inicio de una nueva etapa más tranquila y alejada de los problemas amorosos. ¿Qué lo llevó a tomar esta drástica decisión?

El importante motivo por el cual Christian Domínguez le será fiel a Karla Tarazona, según la 'Mackyna'

En una sorpresiva revelación, ‘La Mackyna’ explicó que Christian Domínguez dejó de utilizar testosterona, un anabólico que formaba parte de su rutina diaria. La razón detrás de esta decisión es una advertencia que recibió de su psicóloga: la testosterona estaba afectando sus hormonas y, en consecuencia, su comportamiento. "Lo primero que consta en esa terapia es que la misma psicóloga ha dicho que no puede usar testosterona porque eso en realidad alborota las hormonas, lo pone más poderoso", declaró el entrenador.

Este cambio forma parte de un esfuerzo más amplio para que Domínguez pueda controlar sus impulsos y mejorar su conducta, especialmente en lo relacionado con su vida amorosa, la cual se ha visto envuelta en múltiples controversias de infidelidad. Ahora, bajo una nueva rutina, el cantante ha optado por usar otro tipo de anabólicos, menos invasivos, y continuar con sus terapias psicológicas para mantenerse emocionalmente estable.

La 'Mackyna' le da ultimátum a Christian Domínguez

Durante su participación en 'Amor y Fuego', la 'Mackyna’ no solo confirmó el cambio en la vida de Domínguez, sino que también lanzó una advertencia directa sobre su futuro comportamiento. "Yo te aseguro que Christian ha cambiado bastante. Está yendo a sus terapias de psicología. Yo meto las manos al fuego que Domínguez se va a portar bien", afirmó con convicción. Sin embargo, el entrenador fue tajante al señalar que no habrá segundas oportunidades si el cantante vuelve a caer en errores del pasado.

"Ya le dije que si se porta mal, le quito la pichicata", sentenció el entrenador, refiriéndose a los anabólicos que Domínguez utiliza para mantener su físico. El uso de estos suplementos, que influían tanto en su rendimiento físico como en su conducta, ha sido uno de los principales factores a modificar en su vida. La Mackyna incluso agregó que, al retirar la testosterona, el cantante ha experimentado un debilitamiento físico, pero es un sacrificio necesario para asegurar su estabilidad emocional y comportamental.

Christian Domínguez niega mudanza con Karla Tarazona

En declaraciones para 'Amor y fuego', Christian Domínguez desglosó el proceso de adquisición del inmueble de Karla Tarazona, dejando claro que el departamento está registrado a su nombre solo para facilitar la obtención del crédito bancario, debido a las exigencias para artistas. “Nos evalúan de diferentes formas y ella fue evaluada, pero llegaba a un departamento más pequeño. Si yo puedo ayudar siendo la persona evaluada para que le den un departamento más grande, y tú pones tu inicial, tú lo pagas, genial, encantado”, agregó.

Christian Domínguez desmiente mudanza con Karla Tarazona a nuevo departamento.

Cuando se le preguntó qué sucedería si la relación entre ambos se deteriorara en el futuro, Domínguez fue enfático al asegurar que existen documentos firmados que garantizan la permanencia de Tarazona en el inmueble. “Yo jamás me he quedado con nada de nadie. Cuando he salido de una casa o he terminado, agarro mi maleta, mi mochila y me voy con mi ropa, nada más. Yo no estoy pidiendo mitad-mitad, así me haya equivocado o no”, aclaró el cantante, despejando dudas sobre la seguridad de la propiedad.