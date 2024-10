Christian Domínguez no se quedó callado tras enterarse de la denuncia presentada por Vanessa Pumarica, amiga íntima de Pamela Franco, contra 'La Mackyna', uno de los amigos más cercanos del cantante. Pumarica denunció al personal trainer del cumbiambero ante un Centro de Atención a la Mujer (CEM), lo que provocó que el líder de la 'Gran Orquesta Internacional' respondiera con una seria advertencia de acción legal si el proceso continúa. En medio de la controversia, el artista expresó su determinación de defender a su amigo e incluso de revelar detalles de su vida personal si fuera necesario.

En declaraciones recientes, Domínguez enfatizó que tomará medidas legales si la denuncia de Pumarica progresa. El cantante fue tajante al señalar que tiene mucho material para contar si el caso sigue su curso en los tribunales. “Si eso procede (la denuncia), ten por seguro que yo voy a demandar igual, porque si lo aceptan, ufff, pucha, yo tengo para hablar”, afirmó durante una entrevista.

Christian Domínguez advierte a mejor amiga de Pamela Franco con demanda

Christian Domínguez, visiblemente molesto, no solo se mostró dispuesto a iniciar acciones legales, sino que también dejó claro que no temerá exponer asuntos privados si la situación lo amerita. “No me importa hablar de nadie de mi vida pasada”, agregó, haciendo alusión a posibles revelaciones que podrían involucrar a terceros si se avanza con la demanda de Pumarica contra 'La Mackyna'. La relación entre Pamela Franco y Domínguez ha estado en el centro de varias polémicas mediáticas, y esta nueva disputa parece añadir más tensión al entorno de la pareja.

En medio de esta advertencia pública, Domínguez lamentó la intervención de terceros en su vida y en la de su círculo cercano. “Que salgan terceras personas que no tienen nada que ver en el asunto a perturbar la tranquilidad de alguien, va a tener consecuencias”, sentenció el cantante. La situación ha escalado rápidamente y se ha convertido en un tema ampliamente debatido en programas de entretenimiento como 'Amor y fuego' y 'Magaly TV, la firme'.

Vanessa Pumarica anunció demanda en contra de 'La Mackyna', mejor amigo de Christian Domínguez

Vanessa Pumarica, una de las amigas más cercanas a Pamela Franco, presentó una denuncia contra 'La Mackyna', tras sentir que las indirectas del amigo de Christian Domínguez en un programa de televisión estaban dirigidas hacia ella. Pumarica acudió a una comisaría para registrar su queja en la división de Violencia contra la Mujer (CEM), lo cual generó la reacción inmediata de Domínguez.

En su intervención, Magaly Medina criticó la denuncia de Pumarica, sugiriendo que “esto debería ser una demanda por difamación”, ya que consideró inapropiado involucrar a una división enfocada en violencia de género en un conflicto que ella consideró mediático.

La denuncia de Vanessa Pumarica fue respaldada por extractos de lo que ella percibió como difamación, mencionando que fue vinculada con el empresario Rafael Fernández y otras personas, lo cual, según el parte policial, afectó su imagen. “En un programa de TV la vinculan con el señor Rafael Fernández y tres personas más, casadas. El denunciado sale a dar entrevistas insinuando que soy una amante, una cualquiera y que anda con uno y con otro”, reza el documento. La controversia no ha hecho más que avivar las especulaciones en torno a Domínguez y su entorno.

¿Qué había dicho la mejor amiga de Pamela Franco sobre Christian Domínguez?

Vanessa Pumarica no se detuvo solo en la denuncia legal. Tras revelarse la compra de un nuevo departamento por parte de Christian Domínguez, la amiga de Pamela Franco compartió un mensaje contundente en su cuenta de Instagram, sin mencionar directamente al cantante, pero con claras referencias a su conducta.

“No solo engañas y manipulas... Le robaste por tantos años, nunca me equivoqué en decirte en tu cara que eres un VIVIDOR”, publicó Pumarica en sus redes sociales, sumando emojis de enojo a su declaración. La publicación, según algunos, es una clara muestra del conflicto persistente entre Vanessa y Domínguez.

Mensaje de Vanessa Pumarica, mejor amiga de Pamela Franco

Pamela Franco, por su parte, optó por el silencio, no compartiendo la publicación de su amiga a pesar de ser etiquetada en ella. La controversia ha generado una oleada de reacciones en redes sociales, con los seguidores de la farándula comentando sobre el silencio de Franco y las fuertes palabras de Pumarica. Mientras tanto, Domínguez se mantiene firme en su decisión de responder legalmente si el caso continúa.