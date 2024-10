Christian Domínguez ha salido al frente para responder a la polémica sobre el nuevo departamento que comparte con su expareja Karla Tarazona, tras las declaraciones que surgieron en el programa 'Amor y Fuego'. Durante una entrevista con el mencionado espacio televisivo, el cantante reveló detalles del acuerdo financiero detrás del inmueble, que ha sido blanco de especulaciones en los últimos días. La controversia se intensificó después de que Vanessa Pumarica, amiga cercana de Pamela Franco, criticara públicamente a Domínguez, acusándolo de "vividor".

El líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ explicó que la compra del departamento se realizó con la colaboración de Karla Tarazona, quien aportó la inicial gracias a sus ahorros personales. “Ella tiene su plata, ahorró su plata, vendió sus cosas, llegó a tener su inicial y quería un departamento como cualquier mortal”, precisó Domínguez. Sin embargo, debido a los requisitos bancarios, él se convirtió en el titular del crédito hipotecario, asegurando así un financiamiento más favorable. Pese a esto, el cumbiambero dejó en claro que el pago de las cuotas mensuales estará a cargo de Tarazona, conforme a lo pactado previamente.

Christian Domínguez aclara la compra del departamento de Karla Tarazona

En su intervención para 'Amor y Fuego', Christian Domínguez desglosó el proceso de adquisición del inmueble, dejando claro que el departamento está registrado a su nombre solo para facilitar la obtención del crédito bancario, debido a las exigencias para artistas. “Nos evalúan de diferentes formas y ella fue evaluada, pero llegaba a un departamento más pequeño. Si yo puedo ayudar siendo la persona evaluada para que le den un departamento más grande, y tú pones tu inicial, tú lo pagas, genial, encantado”, agregó.

Cuando se le preguntó qué sucedería si la relación entre ambos se deteriorara en el futuro, Domínguez fue enfático al asegurar que existen documentos firmados que garantizan la permanencia de Tarazona en el inmueble. “Yo jamás me he quedado con nada de nadie. Cuando he salido de una casa o he terminado, agarro mi maleta, mi mochila y me voy con mi ropa, nada más. Yo no estoy pidiendo mitad-mitad, así me haya equivocado o no”, aclaró el cantante, despejando dudas sobre la seguridad de la propiedad.

Christian Domínguez le responde a Vanessa Pumarica, amiga de Pamela Franco

La polémica se avivó luego de que Vanessa Pumarica, mejor amiga de Pamela Franco, publicara un mensaje en su cuenta de Instagram, insinuando que Domínguez era un "vividor" y un "ratero". La publicación de Pumarica coincidió con la transmisión de 'Magaly TV, la firme', donde se reveló que el nuevo departamento de Karla Tarazona estaba a nombre del cumbiambero. En su defensa, Domínguez expresó: “Me tiene sin cuidado. Creo que nadie puede decir que le he quitado algo a alguien, que me quedé con algo que no es mío. Yo jamás le he ‘vivido’ a alguien”.

Domínguez, conocido por su trayectoria en el ámbito musical y por su vida personal expuesta en medios de comunicación, ha sido frecuentemente blanco de críticas. Sin embargo, en esta ocasión, aseguró que las acusaciones carecen de fundamento y que su único interés fue facilitarle a Tarazona la compra de un inmueble de mayores dimensiones.

