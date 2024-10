Tras el anuncio del regreso de Gisela Valcárcel a la televisión con un reality previsto para 2025, las reacciones no se hicieron esperar. Christian Domínguez, conocido líder de 'La Gran Orquesta Internacional', se pronunció sobre la posibilidad de ser parte de este nuevo proyecto. Sin embargo, su ex pareja, Karla Tarazona, expresó su descontento en plena transmisión del programa 'Préndete', advirtiendo sobre las implicaciones de regresar a un formato que ha estado marcado por sus controversias pasadas.

En el mismo programa, Christian Domínguez reveló que no puede regresar al programa 'América Hoy' debido a que sus excompañeras no desean verlo en el set. Además, al enterarse de la propuesta de Gisela, el cumbiambero dejó claro que no aceptaría una invitación. “No, estoy en este canal, no podría asistir... lo más probable es que no pueda”, afirmó. El cantante justificó su decisión al manifestar que se encuentra enfocado en su carrera musical y que tiene un contrato activo con Panamericana TV, lo que haría imposible su participación en otro canal. "Hoy estoy metido en la orquesta, sería prácticamente imposible que haga un espacio para eso", agregó Domínguez.

Karla Tarazona en contra de que Christian Domínguez ingrese a nuevo reality de Gisela Valcárcel

La polémica se intensificó cuando Karla Tarazona lanzó una advertencia directa a Christian Domínguez durante el programa. "Será que tienes miedo de volver a meter la pata", le dijo, refiriéndose a sus pasadas infidelidades y errores. Esta declaración encendió aún más el debate entre ambos, ya que Tarazona no se guardó nada al señalar que desde el entorno de Gisela, se "aplauden" las metidas de pata de Domínguez, sugiriendo que este tipo de programas no son el espacio adecuado para su regreso.

El cumbiambero respondió a la advertencia de Tarazona, aclarando que su decisión no se basa en miedo, sino en un enfoque consciente de su carrera. “Eso no es temor, son decisiones”, expresó, añadiendo que las responsabilidades de sus acciones recaen sobre él mismo y no sobre el equipo de producción. Tarazona, en respuesta, reafirmó su postura: “Es cierto, las decisiones las toma cada uno, pero vamos a los que aplauden también las metidas de pata y dan bienvenida a las cochinadas”.

La 'Mackyna' asegura que Christian Domínguez ya no le será infiel a Karla Tarazona por importante razón

En una sorpresiva revelación en 'Amor y fuego', ‘La Mackyna’ explicó que Christian Domínguez dejó de utilizar testosterona, un anabólico que formaba parte de su rutina diaria. La razón detrás de esta decisión es una advertencia que recibió de su psicóloga: la testosterona estaba afectando sus hormonas y, en consecuencia, su comportamiento. "Lo primero que consta en esa terapia es que la misma psicóloga ha dicho que no puede usar testosterona porque eso en realidad alborota las hormonas, lo pone más poderoso", declaró el entrenador.

Este cambio forma parte de un esfuerzo más amplio para que Domínguez pueda controlar sus impulsos y mejorar su conducta, especialmente en lo relacionado con su vida amorosa, la cual se ha visto envuelta en múltiples controversias de infidelidad. Ahora, bajo una nueva rutina, el cantante ha optado por usar otro tipo de anabólicos, menos invasivos, y continuar con sus terapias psicológicas para mantenerse emocionalmente estable.