Hace 9 meses, Christian Domínguez fue protagonista de un ampay en su 'auto rana' junto a Mary Moncada. Estas reveladoras imágenes dieron como consecuencia el final de su romance con Pamela Franco y su salida de 'América hoy'. Sin embargo, el tema no llegó a ser tan mediático debido a que, pocos días después, se conocieron detalles totalmente inéditos de la relación clandestina que mantenía su expareja con Christian Cueva, esposo de Pamela López.

Esta repentina exposición del amorío entre la cantante y el futbolista desató los rumores de una posible comunicación entre Domínguez y la esposa de Cueva, lo cual fue confirmado por la propia López en el programa de 'Magaly TV, la firme'. Meses después, el cumbiambero decidió contar su verdad y confesó que sí existió la comunicación entre ambos, la cual se dio luego de su ampay con la ciudadana norteamericana.

Christian Domínguez confirma conversaciones con Pamela López sobre Christian Cueva y Pamela Franco

Christian Domínguez rompió su silencio por primera vez frente a Kurt Villavicencio, 'Metiche', en el programa de espectáculos 'Todo se filtra'. En el mencionado espacio televisivo, se le cuestionó al cantante peruano por diversos temas, entre ellos, los relacionados a una supuesta comunicación con Pamela López para contarle todo lo que sabía sobre el romance clandestino entre Christian Cueva y Pamela Franco.

Pese a que durante mucho tiempo se negó a hablar del tema, esta vez, Domínguez decidió contar su verdad y reconoció que sí tuvo un contacto con López luego de su ampay con Mary Mancoda. "Ella (Pamela López) me ubica por redes sociales. En un principio no quise hablar con ella, pero, existió un tema y al final accedí a hablar con ella (...) me dejé llevar", contó el cumbiambero.

"Yo no quise hablar, pero de pronto pasó algo que hizo que yo cambiara de opinión. Hablé con ella (Pamela López), inmediatamente me arrepentí. Lo que hablamos, yo jamás pensé que haya sido grabado. Hablé con ella muchas cosas, hubo un motivo por el cual yo hablo con ella, porque en un principio no quise hacerlo", acotó Christian Domínguez.

¿Qué había confesado Pamela López sobre Christian Domínguez?

Hace varios meses, Pamela López, expareja de Christian Cueva, confesó que fue Christian Domínguez quien le reveló la infidelidad del futbolista con Pamela Franco. La revelación se dio en una entrevista exclusiva con Magaly Medina en el programa ‘Magaly TV, la firme’. Durante la conversación, la aún esposa del futbolista de Cienciano compartió detalles sobre su separación y cómo se enteró de la relación entre 'Aladino' y la cumbiambera. La información proporcionada por Domínguez, quien es cantante de cumbia y padre de la hija de Franco, fue crucial para que López comprendiera la situación que estaba viviendo

“Es Christian Domínguez quien me ha contado muchas cosas. Ella sí le ha contado a él, le ha dicho que sí ha tenido una relación con mi esposo (Christian Cueva) todo el 2019, todo un año, ellos recién empezaban”, inició su versión Pamela López.

En otro momento, Pamela López afirmó que fue Domínguez quien le dijo que Christian Cueva le mandó un arreglo floral a Chimbote para Pamela Franco tras enterarse del fallecimiento de la mamá de la exintegrante de Alma Bella. “Todos estos detalles me lo ha contado Christian Domínguez. Ahora, él sale a decir que no me ha dicho nada, pero es mentira”, expresó López.