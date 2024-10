Vanessa Pumarica, conocida por ser mejor amiga de Pamela Franco, no se quedó callada y utilizó sus redes sociales para lanzar un contundente mensaje en contra de Christian Domínguez. El motivo de su enfado fue la reciente compra de un departamento que Domínguez habría hecho junto a su expareja, Karla Tarazona, información revelada por el programa 'Magaly TV, la firme'. La publicación de Pumarica, aunque no menciona directamente a Domínguez, claramente se refiere a él, tildándolo de "manipulador" y "vividor".

Vanessa Pumarica envía fulminante mensaje tras compra de departamento de Christian Domínguez

El programa de Magaly Medina expuso imágenes de la adquisición del nuevo inmueble, lo que desató la furia de Vanessa Pumarica, quien decidió compartir su indignación públicamente. En su cuenta de Instagram, Pumarica escribió: "No solo engañas y manipulas... Le robaste por tantos años, nunca me equivoqué en decirte en tu cara que eres un VIVIDOR... pero hay un Dios que todo lo ve y acá en la tierra se paga toda esa maldad que sigues haciendo", acompañado de emojis de caritas enojadas. Mientras tanto, Pamela Franco optó por el silencio, no compartiendo la publicación de su amiga a pesar de haber sido etiquetada.

Mensaje de Vanessa Pumarica, mejor amiga de Pamela Franco. Foto: Instagram

Aunque no mencionó explícitamente a Christian Domínguez, la coincidencia de su mensaje con la exposición de la compra del departamento ha generado una oleada de comentarios en redes sociales. La furia de Pumarica refleja la tensión que existe alrededor de las relaciones pasadas y presentes de Domínguez.

El mensaje de Vanessa Pumarica ha sido interpretado por muchos como una defensa hacia su amiga Pamela Franco, quien se ha mantenido en silencio respecto a este asunto. El programa 'Magaly TV, la firme' mostró imágenes del departamento en Surco, el cual no está registrado a nombre de Karla Tarazona, sino de Christian Domínguez, lo que desató la polémica.

Christian Domínguez explota contra Magaly Medina por exponer compra de departamento con Karla Tarazona

En una entrevista reciente con Radio Panamericana, Christian Domínguez expresó su indignación por la divulgación de detalles confidenciales sobre la compra del departamento. "No sé qué tiene en la cabeza, por no decir otra cosa, porque salir a hablar de montos millonarios está mal. Está bien que sea una persona pública y que me critiques por mis acciones, pero ¿ahora también van a hablar de mis temas financieros?", declaró el cantante, visiblemente molesto.

Domínguez explicó que la compra del departamento responde a una necesidad concreta de Karla Tarazona y su familia, y no a un deseo de protagonismo. Además, detalló que gracias a su perfil financiero libre de deudas, pudo solicitar un préstamo para adquirir el inmueble, algo que Tarazona no habría podido lograr por sí sola. "El año pasado salió mi divorcio, así que podía ayudarla sin problemas. No tenía intención de endeudarme, y al final pude apoyarla en algo que ella quería, con sus propios méritos", agregó Domínguez.

Christian Domínguez también destacó que el registro del departamento a su nombre fue una decisión consensuada para garantizar la seguridad jurídica de la transacción. "Ella no es tonta para pagar un departamento hasta el final. Si algo pasa, está a mi nombre", precisó, asegurando que se han firmado múltiples acuerdos notariales para tranquilidad de ambos.

