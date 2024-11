Carlos Cacho, amigo del presentador Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, ha expresado su profunda preocupación por la seguridad del exconductor durante su detención. La situación del expresentador de Panamericana TV, quien enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias, ha generado un fuerte revuelo mediático en Perú, y el maquillador ha hecho un llamado a las autoridades para que garanticen su protección en la cárcel.

El presentador Andrés Hurtado fue arrestado el pasado 19 de septiembre como parte de una investigación en curso por presuntas actividades ilícitas, y desde entonces se encuentra en prisión preventiva mientras la Fiscalía solicita 18 meses de prisión preliminar. En medio de este complicado proceso, Cacho ha reiterado que la integridad física de Hurtado está en riesgo y que es fundamental tomar medidas para resguardar su bienestar.

Carlos Cacho asegura que Andrés Hurtado corre riesgo en prisión

Carlos Cacho ha manifestado abiertamente su inquietud sobre el peligro que enfrenta Andrés Hurtado en el centro de detención. “Es un señor, hay que velar por su salud y por su integridad”, dijo Cacho, mostrando una gran preocupación por la situación de Hurtado. “Yo pienso que sí, su vida está en riesgo, hay que cuidarlo mucho, protegerlo. Cualquier cosa le puede pasar, yo siento que él está corriendo riesgo”, enfatizó el maquillador el último lunes 21 de octubre, durante el 'Rústica Fashion Show', un desfile de moda que contó con la participación de modelos tanto nacionales como internacionales y que fue presentado por el maquillador.

Esta declaración ha despertado aún más el interés público sobre el caso de Chibolín, quien se ha mantenido como una figura controversial en el ámbito del entretenimiento peruano. Desde que fue recluido, Hurtado ha decidido limitar las visitas y mantener un perfil bajo respecto a las personas que pueden ingresar a verlo en prisión. Cacho ha confirmado que no ha podido visitarlo debido a una solicitud expresa de Hurtado, quien le pidió a su círculo más cercano que respetaran su decisión. Esta situación ha llevado a su amigo a reflexionar sobre las dificultades que implica estar tras las rejas: “Duele porque yo lo viví en carne propia”, señaló, haciendo alusión a su propia experiencia en la cárcel en años pasados.

Andrés Hurtado está recluido en el penal de Lurigancho.

Carlos Cacho pide a hijas de Andrés Hurtado no visitarlo en prisión

Uno de los aspectos más polémicos de este caso es la actitud de las hijas de Andrés Hurtado, Josetty y Génnesis Hurtado, quienes residen en Estados Unidos y no han viajado a Perú para ver a su padre. Esto ha generado una ola de críticas hacia ellas, acusándolas de falta de apoyo en un momento crítico. Sin embargo, Carlos Cacho ha salido en su defensa, argumentando que la presencia de las jóvenes en el país podría complicar aún más la situación de su padre. “Ellas están tranquilas, pero obviamente preocupadas”, mencionó el maquillador al ser consultado sobre la ausencia de las hijas de Chibolín en Lima.

En este sentido, Carlos consideró prudente que Josetty y Génnesis no viajen a Perú en el corto plazo. “Mi manera de pensar es que no deben venir, porque si lo hacen, van a alterar más a Andrés. Si sus hijas llegan al país, será otro problema”, aseguró Cacho, quien invitó al público a no perderse el desfile que se repetirá en la inauguración del hotel Rústica en el Valle Sagrado de los Incas, en Urubamba (Cusco), el próximo 31 de octubre. Además, destacó que las jóvenes no figuran en el expediente de investigación, por lo que no habría una razón legal que justifique su retorno a Lima en este momento.

¿Qué pasó con Andrés Hurtado?

La detención de Andrés Hurtado se produjo el 19 de septiembre como parte de una investigación en curso por presunto lavado de activos y tráfico de influencias. La cronología del caso inicia con su aparición en el programa 'Beto A Saber', donde Chibolín negó cualquier vinculación con actos ilícitos, aunque reconoció su relación cercana con una fiscal de lavado de activos, Elizabeth Peralta, y con la familia Siucho, implicada en el caso. Durante la entrevista, también negó haber solicitado favores de migración para terceros, un señalamiento que posteriormente fue reforzado por otras acusaciones.

Tras su presentación en el programa de Beto Ortiz, el 7 de septiembre, Panamericana TV anunció la suspensión de 'Sábado con Andrés', lo que inicialmente fue presentado como una decisión de Hurtado para atender sus asuntos legales. Sin embargo, luego se supo que fue el canal quien optó por retirar el programa del aire. Dos días después, Migraciones emitió una alerta para evitar la salida del país de Andrés Hurtado, así como de la fiscal Elizabeth Peralta y del gerente Javier Miu Lei, lo que reflejaba la gravedad de las acusaciones en su contra.

El 19 de septiembre, Andrés Hurtado fue detenido preliminarmente por siete días. La Fiscalía solicitó posteriormente 18 meses de prisión preventiva, y el 30 de septiembre se realizó la primera audiencia, la cual se extendió por cuatro horas. Tras esta solicitud, fue el Poder Judicial el cual determinó que el año y medio de pena se haga efectiva, condenando al excéntrico Chibolín a ser recluido en el penal de Lurigancho.

