Magaly Medina, una de las figuras más polémicas de la televisión peruana, realizó un impactante anuncio el pasado 21 de octubre durante su programa 'Magaly TV, la firme'. La conductora reveló que ha decidido cambiar su estrategia legal tras varias denuncias en su contra, incluida una por supuestos actos de discriminación. Medina informó que ha contratado al abogado Benji Espinoza, reconocido por su labor en casos mediáticos, para encabezar su defensa y tomar acciones más agresivas contra quienes la han vinculado con el caso de Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín.

Acompañada de Espinoza, Medina expresó con firmeza su decisión de no permanecer en silencio ante lo que califica como una campaña de difamación. “He estado recibiendo todas las querellas y no he estado defendiéndome. Ahora creo que, junto a su defensa, hemos decidido que voy a estar pasando al otro lado. A veces la mejor defensa es el ataque”, declaró la conductora, anticipando una nueva fase en su estrategia legal.

Magaly Medina lanza fuerte advertencia contra quienes la vinculan al caso Chibolín

El anuncio de Magaly Medina marcó el inicio de una etapa distinta en su defensa jurídica. La conductora, quien ha enfrentado numerosas polémicas a lo largo de su carrera, se mostró decidida a responder con firmeza a cada acusación en su contra. El abogado Benji Espinoza, en su primera aparición como representante legal de Medina, explicó que ya se están preparando cartas notariales y querellas, como parte de una ofensiva legal más activa.

Uno de los aspectos más delicados en esta controversia es la relación con el caso de Andrés Hurtado, más conocido en el medio como Chibolín. Según Medina y su abogado, varias personas han tratado de vincularla a este caso de manera injustificada. Benji Espinoza fue enfático al señalar que su trabajo con Medina no tiene conexión alguna con su rol en otros casos, como el de la fiscal Elizabeth Peralta, quien estuvo relacionada con Chibolín. Espinoza aclaró que “quienes quieren ver conexión allí, les recomendaría que vayan a un oftalmólogo, porque no hay nada que ver ahí”, refutando cualquier posible nexo entre ambos casos.

La conductora reafirmó su postura de enfrentar lo que considera una campaña de desprestigio en su contra. “Aquellos que de una forma u otra buscan incriminarme o vincularme al caso Chibolín, también vamos a analizar eso para demandar”, señaló Medina, quien ha estado en el ojo de la tormenta mediática durante muchos años. “Guerra avisada no mata gente”, agregó, advirtiendo que no permitirá más ataques sin respuesta.

Magaly Medina se ha caracterizado por su estilo frontal y polémico en la televisión peruana. Ahora, con Benji Espinoza como su abogado, está dispuesta a dar batalla legalmente para limpiar su imagen y enfrentar las querellas con mayor contundencia.

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán y Lucho Cáceres por "cantar victoria" ante demandas

Magaly Medina fue enfática al hablar sobre la demanda que enfrenta con el actor Lucho Cáceres. La presentadora señaló que, aunque el actor ha asegurado que ha ganado el juicio y que recibió la reparación civil, aún hay una batalla legal por librar. Según el abogado Benji Espinoza, la justicia ordinaria puede haber dado un veredicto, pero ahora se abre un nuevo proceso en la justicia constitucional.

Espinoza explicó que este nuevo proceso determinará si hubo un respeto adecuado al debido proceso en las anteriores etapas judiciales. “No hay que cantar victoria”, comentó Espinoza en referencia a los comentarios de Cáceres, quien habría afirmado que ya recibió el pago de la reparación. Magaly aprovechó para lanzar una advertencia: “Lucho Cáceres, guarda la platita porque no vaya a ser que tengas que devolvérmela”, afirmó.

En cuanto a la situación con Jefferson Farfán, Magaly Medina reveló que aún tiene dos casos pendientes con el exfutbolista. En uno de ellos, Farfán ya estaría exigiendo el pago de la reparación civil, tras haber sido favorecido en la justicia. Benji Espinoza afirmó que presentarán una demanda de habeas corpus para denunciar posibles vulneraciones en el debido proceso. La conductora también aseguró que este no es el fin del camino y que continuarán luchando legalmente.