Iván Siucho, antes de salir del país, brindó una entrevista para Willax, donde dio detalles de como inició la enemistad con sus primos Miu Lei y el encuentro que sostuvo con la fiscal Elizabeth Peralta y Andrés Hurtado, acusando a este último de mandarlo a seguir al tener —presuntamente— contactos con la Policía. Siucho Neira también afirmó que Chibolín y Peralta Santur habrían ayudado a su primo para iniciar la denuncia por lavado de activos en contra de él y su familia.

"Nosotros tuvimos una intervención. El 31 de octubre del 2023 tuvimos una limpieza de hornos y fuimos a sacar un análisis de muestra que era de plata y cobre, y nos intervienen. Yo estoy bien seguro que nos han estado siguiendo, Beto, porque tú sabes que Andrés Hurtado tenía muchos 'tentáculos' y uno de los 'tentáculos' era la Policía", expresó Iván Siucho.

Así mismo, Siucho Neira señaló que tras esta intervención, la Policía Nacional informó a la prensa que ellos habían sido encontrados con oro ilegal, pero que en realidad no fue así. "Como no me encontraron nada en el lavado de activos, mi primo Javier Miu Lei hace de testigos en la Fiscalía de Lavado de Activos y me denuncia a mí y a mis hermanos como organización criminal. Y pone a Roberto (Siucho) y Edison Flores como presuntos financistas", agregó.

"Primo ya tú sabes, la competencia hay que bajárnosla"

Dentro de la investigación que se le sigue a Andrés Hurtado, Elizabeth Peralta y Javier Miu Lei, una de las tres acusaciones es el presunto hecho de que el empresario habría pagado US$80.000 a la fiscal Peralta Santur, a través de Chibolín, para que iniciara una investigación por lavado de activos contra la empresa procesadora de oro Paltarumi SAC, propiedad del empresario Jimmy Pflücker y competencia de su empresa Las Lomas Doradas.

Esta información fue revelada por Iván Siucho Neira como parte de su confesión sincera en la investigación. Sin embargo, en la reciente entrevista, dio más detalles respecto a este tema: "Yo me enteré fue cuando le dieron la resolución en el hotel a mi primo y le dijeron: 'Misión cumplida, mi 'madre' hizo su trabajo'. Así fueron textualmente sus palabras", expresó Siucho Neira.

Tras ello, el hermano de Ana Siucho dijo que en interno le consultó sobre qué era lo que había hecho (al recibir dicha resolución), y que Javier Miu Lei le respondió: "Bueno primo ya tú sabes, la competencia hay que bajárnosla". "Y así fue como se creó ese lavado de activos a Paltarumi", completó Iván Siucho.

El supuesto esquema de soborno habría sido revelado por Iván Neira Siucho a la Fiscalía.|

Fiscalía había alertado sobre el actuar de la Policía en la detención de Andrés Hurtado

Durante la audiencia de prisión preventiva por 18 meses contra Andrés Hurtado, la Fiscalía presentó una cronología detallada de los intentos realizados para dar con el paradero del exconductor de televisión en los días previos a su detención. En esta sesión, la fiscal Alejandra Cárdenas expresó que del 4 al 7 de setiembre, todas las notas de los agentes de investigación de su despacho concluían en que no lograban localizar a Chibolín.

"La policía nunca vio al señor Andrés Hurtado, lo que es un indicador que tiene facilidad para permanecer oculto dentro del país y que luego veremos que se ha acreditado con las diferentes búsquedas que ha tenido que hacer este despacho en hoteles, clínicas, hasta poder hallar al imputado", señaló la fiscal Cárdenas en dicha audiencia.

La representante de la Fiscalía también informó que la Policía no dio las facilidades correspondientes sobre la información de los inmuebles de Andrés Hurtado: "La Policía nunca tuvo información sobre el paradero del investigado Andrés Hurtado. Si nosotros (como Fiscalía) tenemos el deber de investigar y aportar hechos, también lo tiene la PNP. Pero ellos solo informaron de la existencia del inmueble donde se produjo el allanamiento y no de ningún otro", acotó.