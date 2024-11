Andrés Hurtado 'Chibolín' fue llevado al penal Lurigancho luego de que el Poder Judicial le ordenara prisión preventiva por 18 meses, tras no poder demostrar tener arraigo laboral ni domiciliario. El exconductor de televisión es acusado de presuntamente cometer los delitos de cohecho pasivo, corrupción y tráfico de influencias, para favorecer a la empresa de Javier Miu Lei de recuperar bloques de oro.

El dominical 'Panorama' reveló que según sus fuentes cercanas del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Hurtado ya no estaría mostrando una actitud de víctima, sino ahora se estaría mostrando de forma prepotente y soberbia contra el resto de reclusos.

Chibolín llama 'pobres' a internos del penal Lurigancho

De acuerdo con el periodista Luis Vargas, cuando Andrés Hurtado era trasladado hacia la Clínica Penitenciaria, ocurrió un incidente con otros internos. Cuenta que mientras era trasladado, los internos lo llamaban con su nombre artístico 'Chibolín', lo que causó que Hurtado les respondiera de forma despectivas: "Qué les pasa a estos pobres", generando molestias entre los internos. Esta información no solo habría sido confirmada por miembros del INPE, sino también por los reclusos que se encontraban en el lugar.

Asimismo, se ha tenido conocimiento que Hurtado Grados solo ha recibido una visita, pese a que tenía la posibilidad de recibir hasta 10. El expresentador de televisión habría argumentado que no permanecería mucho tiempo en el penal de Lurigancho: "No voy a rellenar las solicitudes de visitas porque no me voy a quedar mucho tiempo aquí", habría dicho Chibolín según el periodista Vargas.

La costosa camioneta de US$60.000 de Andrés Hurtado está a nombre de un hombre de 80 años

La camioneta Cadillac Escalade, valorada originalmente en US$60.000 y utilizada frecuentemente por el presentador de televisión Andrés Hurtado, conocida como “La Bestia”, está involucrada en una serie de transacciones cuestionables. Aunque el vehículo ha sido visto en todo momento con Hurtado, está registrado a nombre de Juan Yucpuy Ramírez, un hombre de 80 años, quien asegura no conocer el vehículo ni haberlo poseído. Este hecho ha generado sospechas de un posible esquema de lavado de activos, según un informe de 'Cuarto Poder'.

Yucpuy, quien figura como propietario en los documentos oficiales, afirmó en una entrevista que nunca ha visto la camioneta y que, además, no cuenta con licencia de conducir. Además, el vehículo ha pasado por varios dueños en un corto periodo de tiempo, a precios reducidos, lo que ha intensificado las dudas sobre la legalidad de estas transacciones, ya que siempre fue manejado por Hurtado.

Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', se encuentra recluido en el penal de Lurigancho cumpliendo una prisión preventiva de 18 meses, dictada por el Poder Judicial. Según reveló la unidad de investigación de Latina, desde su ingreso en el centro penitenciario, solo ha recibido la visita de una persona. Contrario a lo que se podría pensar, no se trata de un familiar, sino de una mujer cuya identidad aún permanece en reserva.

La única visita de Andrés Hurtado

La única persona que ha visitado al presentador de Sábado con Andrés es Damaris Moreno Sánchez, quien, de acuerdo con el referido medio, es una ciudadana de nacionalidad venezolana que realizaba tareas domésticas en la vivienda de Chibolín, ubicada en el malecón Cisneros, en el distrito de Miraflores.

Moreno Sanchez, quien personifica el nexo con el exterior de Hurtado Grados, estuvo en el centro penitenciario por cuatro horas y, según señaló, se dirigió allí para entregar pastillas que el conductor de Sábado con Andrés debe consumir.

A su salida, aseguró que Andrés Hurtado 'Chibolín' no se encontraría en un perfecto estado de salud. “Está un poco mal, está en una oficina de salud psiquiátrica”, expresó. Además de esas palabras, no quiso mencionar los asuntos legales que envuelven a Hurtado Grados.