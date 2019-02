Gustavo Bueno sobre Milett Figueroa: 'Hay que darle la oportunidad"

'Pantaleón y las visitadoras', llegará al teatro protagonizada por Milett Figueroa y Emanuel Soriano. La novel actriz y ex chica reality tendrá el personaje que interpretó la colombiana Angie Cepeda y, el destacado Gustavo Bueno, consideró que se debe "dar oportunidad" a los jóvenes.

Al actor le preguntaron si "estaba bien" darle la oportunidad incluso a jóvenes que no tenían experiencia. "Eso sí, eso nadie lo puede negar y sería tonto impedirlo, porque además, el talento, crea más talento. Es un proceso. Si un joven se siente animado y tiene condiciones, hay que darle la oportunidad.

Sin embargo, declaró que no ha seguido de cerca el trabajo de Figueroa o de Melissa Paredes. "Espero que le vaya muy bien en 'Pantaleón y las Visitadoras'. Yo no me he cruzado con ella(Milett) en el set (de 'Al fondo hay sitio'). Ahora no he visto mucho (el trabajo que hacen en televisión), porque he estado dedicado a los ensayos de noche, a veces regresas cansado y prefieres ponerte a leer un libro".

Gustavo Bueno, quien es dirigido por primera vez por Juan Carlos Fisher en '¿Qué hacemos con Walter?', añadió que guarda expectativas para la próxima obra. "Me siento muy contento. El elenco es magnífico y trabajar con él ha sido rato y creo que vamos a seguir así en 'Pantaleón'.