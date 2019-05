Erick vs Coto: Yahaira Plasencia habla de la escandalosa pelea

Los modelos Erick Sabater y Coto Hernández protagonizaron una pelea callejera el último lunes 28 de enero en las afueras de Latina, luego de la entrevista que Rodrigo González le hizo al dominicano en ‘Válgame Dios’.

Tras la filtración del video del enfrentamiento físico de los ex chicos reality, muchos se preguntaron qué desencadenó la pelea.

Debido a que algunos creyeron que la gresca fue por Yahaira Plasencia, la salsera salió al frente para descartar que ella haya tenido algo que ver en el bochornoso espectáculo callejero.

La expareja de Jefferson Farfán negó que ella haya tenido algo que ver, más allá de que Erick Sabater la mencionara, al revelar que Coto Hernández supuestamente tenía planeado armar un ampay con el fin de que lo vinculen con la salsera y así vuelva a tener popularidad.

“No tengo nada que ver en esa discusión, por lo tanto, no tengo nada que decir”, refirió Yahaira Plasencia.

Cuando le pidieron su opinión sobre las declaraciones del modelo dominicano, que abiertamente sindicó que la pelea con Coto, quien fue ampayado bailando con Yahaira Plasencia el fin de semana en el concierto del salsero Víctor Muñoz, es por haber insinuado que entre ambos podía existir algo más que una amistad; la salsera prefirió no decir nada.

“Estoy proyectado a mi carrera, definitivamente soy joven y tengo derecho a divertirme. En realidad, no le debo explicaciones a nadie solo a mis padres”, concluyó Plasencia.

Erick Sabater y Coto Hernández hablan de su pelea en la calle

Por otro lado, Erick Sabater anunció que tomará acciones legales contra Hernández, pues no solo fue agredido verbalmente sino físicamente. “Ha dicho que me va a matar. Ustedes conocen mi perfil y saben que soy un caballero, no me meto con nadie. Si él no tiene correa y me agrede ahora tiene que responsabilizarse”, señaló.



Según el exnovio de Michelle Soifer, Coto Hernández le ocasionó varias lesiones en el cuerpo y eso lo demostrará supuestamente el examen que le realizó el médico legista luego de denunciarlo por agresión en la comisaría de Jesús María.



“Mi abogado va proceder conforme a ley. Tengo herida en la cara, una inflamación en la parte del hombro y en la parte trasera de la cabeza”, expresó el exparticipante de ‘Combate’.

“Me reventó que dijera que quería utilizar a Yahaira. Es una falta de respeto que se involucre a una persona que no tiene nada que ver en el asunto. Me dio cólera y quería que me lo dijera en mi cara. No vine con intenciones de pelear. No soporté que me golpeara. Me ganó la rabia, pido las disculpas a los peruanos”, dijo por su parte el costarricense.