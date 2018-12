Mario Irivarren se olvida de Ivana Yturbe y recibe apoyo de sus fans [VIDEO]

Una serie de videos y fotografías empezaron a circular en los diferentes medios en los últimos días asegurando que Ivana Yturbe y Jefferson Farfán tienen una relación, y se incrementaron estos rumores luego de que la combatiente anunciara su rompimiento con Mario Irivarren.

Fue el único comunicado que hiciera públicamente, lo que incrementó las sospechas de que la ‘Princesa Inca’ esta saliendo con el futbolista peruano. Hasta el momento, el guerrero no se ha manifestado al respecto, pero si ha compartido con sus seguidores de Instagram la tranquila vida que lleva desde que se anunció su soltería.

Mario Irivarren prefiere relajarse en las playas del sur antes de hablar sobre el nuevo amorío que tendría su ex novia tal y como lo demuestra en sus videos.

"¿Cómo esta mi gente? Buenos días, voy a salir a correr un rato por el malecón. Por favor no se asusten si me ven corriendo, así me levanto no hay nada qué hacer. Les mando un beso que tengan un buen día", dice en uno de sus grabaciones para alegría de sus seguidores.

"Bueno ya terminamos, hemos corrido no sé cuánto, hemos subido y bajado las escaleras. Ahora sí, playita y a disfrutar", comenta en un segundo clip en Instagram.

Ivana Yturbe y Jefferson Farfán

Al parecer Ivana Yturbe y la ‘Foquita’, Jefferson Farfán no solo asisten a las mismas fiestas, sino que ambos viajaron a Trujillo y amigos cercanos a las figuras aseguraron que pasarían Año Nuevo juntos, mientras los rumores continúan creciendo.

Este el video que compartió Mario Irivarren en su Instagram: