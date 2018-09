Fabio Agostini comparte foto con Mayra Goñi, pero es 'troleado' por insólito motivo

Fabio Agostini y Mayra Goñi siguen disfrutando de su amor por los mágicos paisajes de Europa y ambos invaden sus cuentas de Instagram con fotos y videos de su viaje.

Los seguidores de ambas figuras de la televisión están pendientes de sus publicaciones y una reciente fotografía de Fabio Agostini en Instagram causó el alboroto entre sus seguidores porque el español mostró más de la cuenta.

"Me encanta hacer locuras con mi panchita,cada día la quiero mas. Aquí ella y yo haciendo el ridículo un rato y disfrutando. En eso consiste la vida", fue la descripción de la polémica instantánea.

Según se pudo ver en la imagen, Fabio Agostini y Mayra Goñi posan mostrando la parte trasera de su anatomía y en ropa de baño, pero el español lució una diminuta trusa que puso al descubierto todo su derrier.

La instantánea trajo muchos comentarios. Algunos usuarios señalaron que Fabio Agostini mostró más de la cuenta, pese a que todo se trataba de una broma: "más falso es el cuerpo de los dos", "me parece o más trasero tiene Fabio" y "ridículos".

Sin embargo, otros usuarios salieron en defensa del modelo español: "yo no veo nada de malo en la foto, qué lindos son", "nunca faltan cucufatas que no hacen nada más que criticar y renegar por todo", "puede hacer lo que se le pegue la gana y si quiere tomarse fotos así es problema de ellos" y "no se hagan problemas por algo que realmente no les compete. Si ellos son felices que sigan así".