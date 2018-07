Alexis Descalzo se desnuda para revista mexicana y lo llaman “el nuevo Maluma”

Alexis Descalzo se hizo conocido por su participación en ‘Combate’, sin embargo el modelo quiso dejar de ser un chico reality y se lanzó como cantante. Incluso logró realizar una gira promocional por el extranjero.

Meses después de haber estado en México, Alexis Descalzo logró que parte de la prensa mexicana se interese en su carrera, tanto así que le propusieron ser protagonista de la portada de una conocida revista.

Este martes se dio a conocer las fotografías de lo que fue la sesión de fotos a Alexis, quien en la entrevista dio detalles sobre su nueva faceta musical y lo que le dejó su paso por México.





“Hace unas semanas me escribieron y enviaron unas preguntas, las contesté pero no imaginé que era para una portada. Esas fotos las hice en Lima, pero nunca las mostré, decidí enviarlas y me di con la sorpresa”, explicó Alexis Descalzo.

Lo que llamó la atención fue el titular de la portada donde comparan al peruano con un cantante colombiano. “Alexis Descalzo, ¿el nuevo Maluma?”, se lee en la revista Ajá.

Por otro lado, el joven cantante está feliz por la acogida de su más reciente tema titulado “Infeliz” en el que fusiona el reggaetón con música afro peruana. El video está por alcanzar el medio millón de reproducciones en Youtube, tras esto lanzará la canción llamada ‘Como un animal’ en colaboración con Susan Green.